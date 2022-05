Incendie du commissariat et assassinat d’un policier:  Le groupe JINM revendique l’attaque de Karimama

Le commissaire de Monsey est démis de ses fonctions par le Directeur Général de la Police Républicaine, l’Inspecteur général de police, Soumaïla Yaya. Son limogeage est intervenu quelques jours après l’attaque de son commissariat le mardi 26 avril 2022, à Monsey située dans la commune de Karimama où des individus armés non identifiés ont attaqué ont tué un policier et incendié le commissariat. Plusieurs autres agents de police au poste, ont également été blessés. Il a été remplacé par le commissaire adjoint de l’arrondissement de Godomey. Un policier rescapé qui raconte l’attaque meurtrière, a indiqué qu’il a été sauvé miraculeusement de cette attaque. Selon son témoignage, il était en garde la nuit du drame avec son défunt collègue lorsque les visiteurs indésirables sont arrivés. « J’étais en effet de garde la nuit-là avec mon feu collègue qui a perdu la vie dans cette attaque djihadiste. Nos assaillants lourdement armés nous ont pris à partir de 03h 15 et incessamment, ont fait crépiter les armes jusqu’à 05 h », raconte-t-il. Il a été pourchassé avec des tirs d’armes par les assaillants. « Les balles tombaient de part et d’autre sans me heurter. J’ai vu la mort de face et je l’ai eue de dos. Autrement, à cette heure-ci, c’est RIP qu’on mettrait sur ma photo », a confié l’agent de police. Après leur forfait, regrette la victime, ces hommes armés ont incendié le commissariat et brûlé son véhicule.

L’attaque revendiquée

C’est une première depuis le début des attaques djihadistes dans le Nord-Bénin. Il s’agit du groupe Jama’at Nasr al-Islam Wal Muslimin (JNIM) qui revendique l’attaque du commissariat de Monsey, perpétrée le 26 avril 2022. La nouvelle est tombée à travers un tweet ce 2 mai par Menastream, un groupe conseil en recherche traitant des questions de sécurité et de conflits au Sahel. Le message précise que c’est par un audio que l’attaque du commissariat de Monsey est revendiquée par le JNIM. Le groupe terroriste précise aussi avoir emporté 15 fusils AKM, 2 pistolets, 100 chargeurs et une forte d’argent. Il faut noter que des policiers ont été envoyés pour renforcer la sécurité dans cette localité.

Alban Tchalla