Riposte contre la Covid 19 au Bénin: L’UNICEF fait don de matériels roulants et d’équipements

Vue partielle des 65 motos offertes au Bénin

L’UNICEF a fait don de matériels roulants et d’équipements aux formations sanitaires du Bénin. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu le 26 avril 2022 au ministère de la Santé à Cotonou. D’une valeur totale de 908 000 dollars US soit 546 millions de francs CFA, l’organisation à travers ce geste entend renforcer la résilience du système de santé face aux crises, dont la pandémie de COVID-19. Le don est composé de trois véhicules frigorifiques pour le transport sécurisé des vaccins, 24 000 accumulateurs de froids, 100 enregistreurs électroniques de température, 65 motos pour le renforcement des stratégies avancées et des recherches actives, 50 concentrateurs d’oxygène et 10 oxymètres, sans compter des milliers de matériels de protection individuelle tels que des masques de protection, des gants, des combinaisons de protection et autres. En effet, la riposte contre la pandémie de la COVID-19 a engendré au Bénin des défis notamment la continuité de l’offre des services de santé et les services prioritaires pour les femmes et les enfants. C’est la raison pour laquelle l’UNICEF, selon le représentant résident Adjoint, François Kampundu, s’est résolument engagé à apporter son soutien pour la lutte. « L’UNICEF est résolument engagé à poursuivre son accompagnement aux efforts du Ministère de la Santé pour le renforcement des services de santé », a fait savoir le représentant résident Adjoint de l’UNICEF, François Kampundu. Tout en félicitant le gouvernement du Bénin pour les efforts déployés pour apporter une réponse efficace à la pandémie de la COVID-19, y compris la vaccination, en vue de protéger les populations, il a salué les résultats encourageants marqués par la régression du nombre de cas observés depuis quelques semaines. « Les résultats obtenus par le Bénin sont très encourageants, et surtout marqués par la régression du nombre de cas observés depuis quelques semaines », a-t-il déclaré. Cependant, François Kampundu invité tous les acteurs à continuer à contribuer à cette tendance baissière avant de lancer son appel à la vigilance. En réceptionnant les dons, Françoise Sybille Assavèdo, Directrice Adjointe de Cabinet du ministère de la Santé a, au nom du gouvernement du Bénin, pris l’engagement « qu’il sera fait une répartition judicieuse et un bon usage des équipements ». Elle a souligné par ailleurs que « grâce à ce soutien, le Bénin arrivera bientôt à bout de la COVID-19 et pourra relancer la vaccination de routine ». A la date du 10 avril 2022, le Bénin compte neuf cas actifs pour un total de 26.605 cas confirmés dont 26.433 guéris et 163 décès.

Alban Tchalla