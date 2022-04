Prise de fonction du Secrétaire Exécutif de la Mairie de Cotonou: Le Maire Atrokpo installe le SE Nestor Bossou dans ses prérogatives

Le Maire Atrokpo remettant des cahiers de charges au SE Nestor Bossou

Le Secrétaire Exécutif de la ville de Cotonou Nestor Bossou est désormais investi dans ses fonctions au sein du Conseil municipal. C’est à la faveur d’une cérémonie de prise de fonction qui s’est déroulée, le lundi 25 avril 2022 dans l’une des salles de l’hôtel de ville en présence du Maire Luc Sètondji Atrokpo, du préfet du Littoral, Alain Orounla, des membres du Conseil Municipal, des responsables des structures décentralisées.

Une nouvelle page s’ouvre dans la gouvernance territoriale de la ville de Cotonou. En effet, la réforme du secteur de la décentralisation née de la volonté du président Patrice Talon et de son gouvernement de renforcer la séparation des fonctions techniques des fonctions politiques a abouti, il y a quelques jours, au choix de nouveaux responsables aux différentes fonctions administratives et techniques des Mairies. Parmi ces responsables, figure le poste de Secrétaire exécutif qui, au regard des dispositions de l’article 127 de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l’Administration Territoriale au Bénin, est aujourd’hui la plus haute fonction administrative et technique au sein des mairies. C’est dans cette logique qu’intervient la prise de fonction du Secrétaire Exécutif de Nestor Bossou. A l’occasion de sa prise de charge, le Maire Luc Setondji Atrokpo, après avoir félicité le nouveau secrétaire exécutif, l’a rassuré de son accompagnement et de son soutien en vue de relever les nombreux défis qui l’attendent. Il a rappelé la genèse de la réforme du secteur de la décentralisation qui vise à satisfaire au besoin de renforcement de la gouvernance des communes. Il a également félicité le Chef de l’Etat pour sa vision qui permet d’améliorer la qualité des prestations des communes aux populations. Pour l’édile de Cotonou, cette réforme permet de disposer désormais des managers territoriaux dynamiques et compétents. « Comme un seul homme, nous devons travailler ensemble pour le développement de la commune de Cotonou », a-t-il laissé entendre. Pour finir, le Maire a invité le nouveau responsable à poursuivre les efforts de mobilisation des ressources qui a déjà atteint 109%. De son côté, le Préfet Alain Orounla a invité le Maire et le SE à travailler ensemble pour le développement de Cotonou. Pour finir, l’autorité préfectorale, a prodigué quelques conseils utiles au nouveau secrétaire exécutif après lui avoir rappelé ses attributions qui se résument entre autres à la gestion des ressources humaines, au rôle d’ordonnateur du budget communal, à la gestion de la communication et de l’information. Le Secrétaire exécutif, Nestor Bossou a, à son tour, rendu hommage au Maire de Cotonou qui représente, pour lui, un homme d’exception. Il a remercié le Chef de l’Etat pour ses actions à la tête du pays, pris l’engagement de travailler avec toutes les forces de la commune, sous l’autorité du Maire et à œuvrer pour la préservation des acquis tout en faisant éclore un nouvel horizon pour le développement de la ville.

Alban Tchalla