En visite aux fidèles musulmans de Cotonou: Soglo applaudi pour sa démarche de paix et de cohésion sociale

Nicéphore Dieudonné Soglo à sa descente à la mosquée centrale de Cadjèhoun

L’ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo était dans la soirée du lundi 25 Avril 2022 aux côtés des fidèles musulmans de la mosquée centrale de Cadjèhoun. L’homme d’État a choisi le moment de rupture de jeûne pour aller témoigner son amour à la communauté musulmane du Bénin, de l’Afrique et du monde entier. A sa descente, il a communié avec les musulmans sur l’acceptation du prochain quelque que soit sa religion, son obédience politique et son ethnie. « J’ai tenu à me rendre personnellement auprès de votre communauté pour partager ces moments de rupture de jeûne avec vous et vos fidèles. Je ne vous apprends rien en vous rappelant que mes enfants sont des musulmans alors que leur maman et moi allions à l’église catholique. Donc nous avons toujours vécu dans la tolérance, la paix et le respect des autres », a-t-il confié. Pour lui, nos parcours personnels ne doivent pas nous faire oublier que nous sommes tous descendants des mêmes ancêtres. « L’Afrique est le berceau de l’humanité et des civilisations. Notre grande tolérance nous a permis d’accueillir toutes les religions du monde. Nous devons toujours donner la main quel que soit nos croyance. Nous devons nous unir dans un univers de paix et de concorde se répandre sur l’Afrique. Dans la tolérance ; que nous acceptions toutes les religions. Nous cohabitons, nous voir les uns les autres. Ceux qui veulent faire croire le contraire sont des Satan (s). Nous allons les vaincre sans problème », ajoute-t-il. Une très belle démarche du président Nicéphore Soglo applaudie par les fidèles musulmans de ladite mosquée. Au nom des fidèles, l’Imam de Cadjèhoun Issiaka Ligali a remercié Soglo et sa délégation pour leur démarche. Selon l’Imam son nom ne sera pas méconnu pour la préservation de la paix. « Quand on a dit Nicéphore Dieudonné Soglo, il a eu un silence extraordinaire. Et chacun se revoyait à travers ce qu’il était à l’époque. C’est grâce à lui que la conférence a été une réussite. Dieu ne descend pas, mais il agit à travers les hommes. Si on n’avait pas quelqu’un comme lui ce jour-là, c’est que la conférence est pourrie. C’est grâce à lui qu’on a eu la paix avec les Vodoùnon », soutient-il. Ils ont imploré Allah sur lui et prier pour que Dieu lui donne de jour en jour la force de continuer à œuvrer pour la paix et l’harmonie des fils et filles du Bénin. Il faut rappeler que le jour de Pâques, Nicéphore Dieudonné Soglo était à l’église Bon Pasteur pour communier avec les fidèles catholiques.

Alban Tchalla