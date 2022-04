Présidentielles françaises : Emmanuel Macron réélu  avec 58% des voix

Emmanuel Macron, Président de la République française

Le second tour des présidentielles en France n’a pas tardé à livrer son verdict dans la soirée de ce dimanche 24 avril, jour même de la tenue du scrutin. A 44 ans, Emmanuel Macron a été réélu président de la République avec 58% des suffrages au second tour. Il devance la candidate du RN Marine Le Pen (42%). Un écart bien moins important que celui enregistré en 2017 puisque le score entre le candidat LREM et la présidente du Rassemblement national était à l’époque de 66,1% à 33,9%. Au premier tour, Emmanuel Macron était arrivé en tête avec 27,84% des suffrages. Le débat et la campagne d’entre-deux-tours ont sans doute été décisifs, selon plusieurs observateurs et analystes politiques français. Emmanuel Macron est le quatrième président de la Ve République à être réélu. Le premier depuis 2002 et la réélection de Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen. Il se place ainsi dans le sillage de Charles de Gaulle (1959-1969), François Mitterrand (1981-1995) et Jacques Chirac (1995-2007).

Assise Agossa