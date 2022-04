Concours d’élaboration d’une charte pour lutter contre la corruption: LONG Fawe-Bénin prime les élèves et apprenants lauréats

Les lauréats du concours ont reçu des prix de l’ONG Fawe-Bénin

LONG Fawe-Bénin est engagée à éradiquer le phénomène de la corruption en milieu scolaire. Ce phénomène qui gangrène aussi le monde scolaire continue d’entraver la bonne marche des activités et la mise en œuvre de l’éducation inclusive et de qualité malgré les multiples efforts fournis par les gouvernants. Pour y arriver, l’Organisation non gouvernementale, Fawe-Bénin avec le soutien de son partenaire Osiwa a attaqué le mal à la racine en mettant en compétition les élèves et apprenants des lycées et collèges du Bénin. Il s’agit d’un concours d’élaboration de charte de bonne conduite et d’intégrité pour la lutte contre la corruption en milieu scolaire qui a été lancé sur toute l’étendue du territoire national. A cet effet, 120 collèges et lycées ont été retenus à raison de 10 établissements par département et 3 candidats dont 2 filles et 1 garçon par établissement. Au total, 360 apprenants dont 240 filles ont composé. Au terme du processus de cette évaluation démarré en novembre 2021, la cérémonie de remise de don aux lauréats a eu lieu le vendredi 22 avril 2022 à Qualimax Hotel de Cotonou. 12 jeunes élèves ont pu tirer leur épingle du jeu dont 7 filles. Le processus a été long et transparent aux dires de la présidente de Fawe-Bénin, Ida Tokpo Medali. Pour elle, les meilleures productions de charte pour la lutte contre la corruption retenues à l’issue de la composition du 4 février 2022, seront certifiées par un comité ad-hoc dans les prochains jours en vue disposer d un instrument de prévention et de lutte contre le fléau. « Cette belle initiative est la preuve d’une bonne gouvernance à laquelle, le gouvernement adhère dans la mesure où elle entre en phase avec sa vision d’offrir une éducation de civisme », a fait savoir le Directeur Adjoint de cabinet du ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Denga Sahgui.

Le présidium lors de la cérémonie

Il a invité les lauréats à être les porte-flambeaux de la lutte contre la corruption dans leurs collèges et lycées avant de rassurer de la disponibilité du gouvernement pour soutenir les actions de développement de Fawe-Bénin. Il n’a pas manqué de remercier l’équipe dirigeante de Fawe-Bénin pour avoir ciblé les acteurs afin d’aider à avoir une charte nationale de lutte contre la corruption en milieu scolaire. Quant au deuxième Adjoint au Maire de la ville de Cotonou, Gatien Adjagboni, il a exprimé toute sa reconnaissance à Fawe-Bénin qui à travers ses activités, œuvre pour une éducation de qualité et le maintien des filles à l’école. Profitant de cette tribune, il a entretenu les élèves sur les valeurs civiques et morales que les jeunes doivent cultiver dans leur engagement de lutter efficacement contre la corruption tout au long de leurs parcours scolaires et professionnels. « Il faut bannir la corruption et rester intègre », a-t-il conseillé. Les lauréats et les apprenants présents à cette cérémonie ont pris connaissance de la dangerosité de ce phénomène et se sont engagés pour son éradication. Au nom de ses collègues, la lauréate Anne-Marie Orekan, a exprimé toute sa gratitude à Fawe-Bénin pour ses prix en reconnaissance de mérite aux meilleures productions et réitéré leur réel engagement à servir de modèle à la communauté scolaire en matière de lutte contre la corruption. Il faut rappeler que Fawe-Bénin est une organisation dirigée uniquement par des femmes. Elle dispose essentiellement d’un Bureau National et d’un Secrétariat Permanent. Le Bureau National est composé d’une équipe de 09 membres, toutes bénévoles, dynamiques et rompues à la tâche ; qui assurent la mise en œuvre du plan stratégique de l’organisation à travers le Secrétariat Permanent. Il veille également à la mobilisation des ressources financières et développe des partenariats stratégiques en vue de produire de concrets résultats en matière de promotion de l’éducation des filles et des femmes au Bénin.

Alban Tchalla