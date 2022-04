Enseignement supérieur: L’évaluation des laboratoires de l’UAC lancée

Les participants au cours des travaux

L’amphithéâtre ldriss Deby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi a servi de cadre le mardi 19 avril 2022, à une séance de restitution du comité ad’hoc chargé de l’étude des dossiers des laboratoires. La séance a réuni les directeurs des écoles doctorales et les responsables de laboratoires de l’Université d’Abomey-Calavi. Les travaux se sont déroulés sous la supervision du Vice-recteur en charge de la recherche universitaire, Professeur Aliou Saidou, représentant le Recteur. L’initiative vise à présenter les résultats de la dernière évaluation des laboratoires et à recueillir les avis des responsables pour mieux servir la science et la recherche. Après la présentation du nouveau projet d’arrêté portant conditions générales de création et d’accréditation des laboratoires de recherche à l’UAC, les participants ont suivi un exposé sur les résultats de la récente évaluation des laboratoires. Selon le Professeur Aliou Saidou qui préside la séance, il est nécessaire de procéder à une deuxième restitution des résultats issus des travaux de la commission adhoc chargée de la réévaluation des dossiers de création de laboratoires à l’Université d’Abomey-Calavi. Mentionnant qu’il y a deux paliers de décision, le Dr Kifoul Adéoti, membre du comité a précisé que sur soixante dossiers de laboratoires initialement soumis à la commission, vingt-sept ont reçu un avis favorable. De ces décisions rendues publiques, vingt-deux ont été confirmés favorables, quatre ont obtenu un avis réserve tandis qu’un seul a reçu un avis défavorable. A l’en croire, les motifs d’acceptation ou de réserve varient en fonction de plusieurs critères dont le plus discuté est relatif aux infrastructures. Quant aux avis de réserves, ils sont surtout relatifs à l’insuffisance ou à l’exiguïté de locaux, l’avis défavorable est justifié par I‘hébergement de laboratoires dans un espace privé.

Bientôt la signature des arrêtés de création

Selon Professeur Adam Ahantchede, président de la commission ad’hoc, le processus de signature d’arrêté de création des laboratoires sera bientôt engagé. Au nombre des questions âprement discutées au cours de la séance figure en bonne place le financement, les infrastructures et les équipements des laboratoires. Pour le Professeur Ahantchédé, les locaux qui abritent les laboratoires doivent être situés dans un domaine public. Nous n’acceptons pas que des laboratoires soient situés dans des domiciles privés. Le recteur ne peut pas signer un arrêté de création de laboratoire situé dans un domicile privé ». Il ressort des échanges que l’arrêté de création des laboratoires ayant reçu un avis favorable pourra être transmis au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour avis avant la signature du recteur, a souligné le professeur Adam Ahantchede. En attendant les travaux de la commission se poursuivent en vue de produire un avis sur chacun des soixante laboratoires qui ont soumis de dossier.

Alban Tchalla