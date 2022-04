Remise de cahiers des charges aux commissions de l’OJBR: La jeunesse BR s’engage autour de Bio Tchané pour de grandes victoires

Remise de cahiers des charges aux commissions de l’OJBR

Les responsables de l’Organisation de la Jeunesse du Bloc Républicain (Ojbr) ont au cours d’une activité politique ce samedi 16 avril 2022, procédé à la remise des cahiers de charges aux différentes commissions internes. C’était au siège national du parti à Cotonou. Produire des documents devant aider à redynamiser les actions de l’Ojbr, c’est la mission principale assignée à la Commission de réflexion chargée de l’emploi et promotion des jeunes présidée par Sourokou Bareck, à la Commission de Réflexion chargée de la formation et de l’orientation, avec à sa tête Dr Beaugard Koupaki, à la Commission de réflexion chargée de la culture, du sport et de la promotion genre présidée par Dr Aimé Tchaffa ; et à la Commission de réflexion chargée des questions électorales avec Victor Boko comme président. Dans son allocution, le secrétaire général de l’Ojbr, Ken Oswald Tchiakpè a présenté les membres de chacune des commissions et des cahiers de charges. Il a aussi rappelé les attentes du bureau fédéral de l’Ojbr et des responsables au haut niveau du parti Bloc Républicain. Pour sa part, le Coordonnateur national de l’Ojbr, l’he Nouhoum Bida Youssoufou, a remercié le Secrétaire général national (Sgn) du Bloc Républicain Bio Tchané pour cette activité nationale de l’Ojbr et sa confiance en la jeunesse républicaine. « Je voudrais remercier et féliciter les autorités au plus haut niveau de notre parti en l’occurrence le Secrétaire général national qui depuis un très bon moment a insufflé un dynamisme au fonctionnement du parti et lui aussi donné une marque qualitative qui nous rassure », a-t-il souligné. L’objectif, poursuit-il, c’est de faire BR, la plateforme où la jeunesse a sa place réelle et la femme va se retrouver et rayonner dans l’environnement politique. Le représentant des présidents de ces 04 commissions de réflexion, Dr Beaugard Koukpaki, a dit au nom de ses pairs avoir pleinement compris la mission et la tâche eux assignés. Il a promis qu’ils seront à la hauteur de cette confiance et que sous peu, il fera plus beau au BR. L’he Nouhoum Bida Youssoufou, a invité les membres des commissions mis en place, à prendre le travail au sérieux. Il a souhaité que d’ici à deux mois, qu’ils puissent se retrouver soit à Cotonou, Dassa, Grand-Popo ou ailleurs, pour la restitution des premiers travaux.

Alban Tchalla (Coll.)