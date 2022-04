Mise en œuvre du projet ARCH : Le volet Assurance Maladie opérationnel à Ouèssè et Tchaourou

Vue partielle du présidium lors de la cérémonie

Les communes de Ouessè et de Tchaourou sont désormais connectées au volet Assurance Maladie du projet Assurance pour le Renfoncement du Capital Humain (ARCH). La cérémonie marquant cette extension s’est tenue le vendredi 16 avril 2022 au Centre de promotion sociale de Ouessè et de Tchaourou, sous les auspices du ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé et celui de la Santé Benjamin Hounkpatin, en présence du roi de Tchaourou, des autorités communales et locales.

La phase de généralisation du volet assurance maladie du Projet Assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH) se poursuit dans les communes du Bénin. Les localités de Ouessè et de Tchaourou ont bénéficié de cet impeccable outil de protection sociale. Leurs populations pourront désormais se faire consulter et se soigner gratuitement dans les hôpitaux partenaires de l’Agence Nationale de Protection Sociale (ANPS). Le gouvernement du Bénin a mis à la disposition des couches vulnérables un panier de soins contenant les pathologies courantes, même la césarienne afin de les soulager de leurs différents maux. A l’occasion de la cérémonie, les ministres ont rappelé la vision du Gouvernement pour les populations vulnérables et rassuré les bénéficiaires des dispositions prises afin que ce projet ne souffre de rien dans sa mise en œuvre, que ce soit dans les formations sanitaires que dans les Centres de promotion sociale, de fermes instructions sont données pour que les bénéficiaires soient bien orientés et traités. Les ministres Tognifodé et Hounkpatin ont réitéré la disponibilité et la détermination du Gouvernement du Président Patrice Talon à œuvrer pour soulager les peines des populations à la base. Ils ont invité les bénéficiaires à faire suffisamment usage de cette assurance maladie que leur donne gratuitement l’Etat. A les croire, les bénéficiaires de ce projet ne paieront aucun franc pour se faire prendre en charge en cas de nécessité, tant que la maladie sera dans le panier de soins défini.

L’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) est l’un des projets phares pensé et conçu par le Gouvernement béninois depuis 2016 pour soutenir et accompagner les populations vulnérables et garantir une protection sociale pour les Béninois. Il est composé de quatre volets dont l’assurance maladie, la formation, le crédit et enfin la retraite. A ce jour, le volet Assurance Maladie a déjà touché 16 communes que sont : Abomey-Calavi, Sô-Ava, Dassa-Zoumè, Glazoué, Djougou, Ouaké, Copargo, Cotonou, Avrankou, Ifangni, Aplahoué, Lokossa, Lalo, Kandi, Banikoara, Tchaourou et Ouessè.

Assise Agossa