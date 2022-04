Iréné Agossa au sortir d’une rencontre avec Paul Hounkpè : «2023 est un objectif capital et historique pour notre démocratie »

Iréné Agossa, président du parti Restaurer la Confiance (Rlc)

Accompagné d’une délégation du parti Restaurer la Confiance (Rlc), son président Iréné Agossa a tenu une séance d’échanges avec le chef de file l’opposition béninoise, Paul Hounkpè, au siège du parti Fcbe à Cotonou. Il s’agit notamment, d’une action visant à élaborer des stratégies devant permettre à l’opposition de gagner les législatives de janvier 2023, selon Iréné Agossa. « Nous devrons mettre en place une stratégie convenable qui va nous permettre de changer les rapports de force. 2023 est un objectif capital et historique pour notre démocratie » a-t-il ajouté. Sa démarche, à le croire, vise aussi à faire les choses dans les normes. « Nous devons être dans un cadre de l’opposition qui est défini par les textes si nous voulons faire un travail correct. Il y a un chef de file de l’opposition aujourd’hui. C’est normal que nous discutons avec lui et que nous ayons une stratégie bien indiquée au niveau de l’opposition pour gagner les élections.» Quant à ceux qui continuent d’être sceptiques sur l’éventualité d’un front commun de tous les acteurs de l’opposition aux législatives 2023, le président du Rlc s’est voulu clair : « Je veux vous dire, le regroupement global n’a jamais permis à l’opposition au Bénin de gagner une élection. Nous sommes dans une stratégie commune visant la satisfaction des populations et nous savons ce dont elles ont besoin. Elles veulent des députés dignes du nom qui vont débattre de leurs problèmes au parlement et non d’aller régler des querelles entre tel ou tel. » La cherté de la vie, les questions de souveraineté, les attaques des djihadistes, la confection de la Liste électorale informatisée étaient également au menu de cette rencontre. « Je pense que l’un des aspects les plus essentiels est la prochaine liste électorale. Il faut absolument que nous prenons des dispositions pour qu’elle soit une liste électorale acceptée de tous qui puisse conduire à une élection acceptée par tous et à un parlement voulu par tous » a laissé entendre Iréné Agossa.

Christian Tchanou