Enrôlement Ravip et autres : L’appel de Ahouandjinou et Epiphanie Wandji aux femmes des marchés

Le maire Angelo Ahouandjinou, et la présidente des femmes des marchés, Epiphanie Wandji

Encore quelques jours et ce sera terminé pour la nouvelle phase d’enrôlement au Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (Ravip). Initiée par l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (Anip) il y a quelques semaines, cette opération s’achève le 16 avril prochain. Et dans le but de voir toutes les femmes, particulièrement celles des marchés du Bénin, dans la base de données de l’Anip, des voix fortes se sont levées dans la commune d’Abomey Calavi. Il s’agit du maire Angelo Ahouandjinou et de la présidente des femmes des marchés du Bénin Épiphanie Wandji qui ont lancé un appel aux véritables usagers des marchés pour leur enregistrement au fichier national informatisé.

Cet enrôlement effectif des populations au Ravip, selon eux, s’avère important pour la réalisation de la Liste Électorale Informatisée (LEI) crédible et fiable, dans le cadre des joutes électorales prochaines. D’où il est nécessaire d’après Épiphanie Wandji, Secrétaire générale du Syndicat national unifié des vendeuses, vendeurs et assimilés des marchés du Bénin (Synauvemab) d’inviter toutes les femmes en général et celles de la commune d’Abomey-Calavi en particulier, à se faire enrôler au niveau des centres apprêtés pour cette opération. Lire l’intégralité du message conjoint du maire Angelo Ahouandjinou et de la présidente Épiphanie Wandji.

MESSAGE DU MAIRE DE LA COMMUNE D’ABOMEY CALAVI ET DE LA PRESIDENTE DES MARCHES DU BENIN EPIPHANIE WANDJI A L’ENDROIT DES USAGERS DES MARCHES

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, béninoises et béninois, acteurs, actrices, usagers des marchés,

Dans le cadre des prochaines élections législatives, le gouvernement de notre pays par l’Agence Nationale de l’Identification des Personnes (ANIP), a lancé une campagne d’enrôlement en vue de l’obtention d’une liste électorale informatisée fiable, véritable instrument de développement.

Chers Compatriotes,

Nul ne doit rester en marge à cette opération qui détermine le futur de toute la nation, donc de notre avenir.

C’est pourquoi nous Angelo Evariste AHOUANDJINOU, Maire de la Commune d’Abomey Calavi et Epiphanie WANDJI, Présidente des marchés du Bénin et Présidente du marché de Cococodji, Conseillère Communale 4ème mandature de la commune d’Abomey-Calavi, invitons les usagers des marchés, les marchands et les marchandes de tous les marchés du Bénin du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest en général et les usagers des marchés de la Commune d’Abomey-Calavi en particulier à se faire enrôler massivement au niveau des arrondissements, de l’ANIP et de ses annexes.

Responsables des marchés, mobilisons-nous, Passons l’information dans nos marchés, demandons aux marchands et marchandes d’aller se faire enrôler avant le 16 avril 2022, date butoir de la fin des enrôlements.

Femmes Union Progressistes, empressons nos pas dès à présent afin de pouvoir exprimer notre droit de vote aux élections prochaines.