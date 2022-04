Attaque terroriste à Porga:  Encore des décès dans le rang des militaires béninois        

Le Bénin a enregistré une nouvelle attaque terroriste le lundi 11 avril 2022, dans le parc W de la Pendjari. Le drame est survenu suite à l’explosion d’une mine artisanale. Le bilan actuel fait état d’au moins trois militaires décédés des suites des blessures. D’autres personnes ont également été blessées et évacuées dans un hôpital situé près de la ville de Tanguiéta. Le Bénin subit de plus en plus d’offensives de groupe Djahadistes dans la région frontalière avec le Burkina Faso. Celle du lundi dernier est la troisième du genre depuis le début de cette année. On se souvient de la dernière attaque la plus meurtrière qui a fait neuf victimes, dont un instructeur français, les 8 et 10 février 2022. Il faut rappeler que cette dernière attaque coïncide avec l’ouverture, à Cotonou, de la 16e conférence des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays membres de « l’initiative d’Accra ». C’est une organisation qui réunit le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo. Elle repose sur trois axes dont le partage d’informations et de renseignements, la formation du personnel de sécurité et de renseignement et de la conduite d’opérations militaires conjointes transfrontalières.

Alban Tchalla