Tour Cycliste International du Bénin: Le départ pour 748,1km de course donné le 3 mai prochain

Le 17ème Tour Cycliste International du Bénin aura lieu du 02 au 08 mai 2022. Inscrit dans le calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI), l’édition de ce tour regroupera selon les informations du comité d’organisation 84 coureurs répartis en 14 équipes qui viendront de 13 pays à savoir : Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Burkina Faso, Pays Bas, France, Maroc, Côte d’Ivoire, Cameroun, Nigéria, Mali, Togo et bien entendu Bénin (Pays-hôte). Ainsi, on aura cette année, sur les routes du Bénin des équipes européennes de très haut niveau et les meilleures sélections du continent africain. Et dans le programme concocté, ce Tour Cycliste du Bénin, prendra son départ le 03 mai à Boukoumbé dans le département de l’Atacora. Il se terminera à Cotonou. Soit sur un parcours long de 748,1km. Au total, ce tour se déroulera en 6 étapes dont chacune est parrainée par un sponsor. On l’étape de Djougou parrainée par Moov, celles de Parakou et Comè prises par la Sobebra, celle de Bohicon destinée à NSIA, de Porto Novo réservée à Cfao. A Cotonou, on aura le Grand Prix de Cotonou qui est l’étape sur laquelle on retrouvera tous les Sponsors.

Parlant de l’inscription dudit tour dans le calendrier de l’UCI, elle est le résultat de la réussite de l’organisation par la Fédération Béninoise de Cyclisme (FBC), ces dernières années. Elle permet au tour d’accueillir des équipes professionnelles. Ce qui implique qu’il doit avoir encore plus de sérieux dans le travail organisationnel du côté du comité de président Romuald Hazoumé qui envisage continuer à faire grandir la course tout en conservant sa particularité.

Voici les distances des différentes étapes

Mardi 03 mai : Boukoumbé-Natitingou- Djougou (120,200 km)

Mercredi 04 mai : Djougou-Parakou (133,300 km)

Jeudi 05 mai : Savalou-Banamé-Bohicon (127,700 Km)

Vendredi 06 mai : Bohicon-Lokossa-Comé (126,500 Km)

Samedi 07 mai : Sèhouè-Ouidah-Cotonou- Porto-Novo (138,400 Km)

Dimanche 08 mai : GRAND PRIX DE COTONOU (102 Km 10 tours)

Anselme HOUENOUKPO