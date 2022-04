Revalorisation salariales des travailleurs : Patrice Talon rencontre les confédérations et organisations syndicales

Patrice Talon en réunion avec les syndicalistes

Le chef de l’Etat Patrice Talon rencontre les centrales syndicales le 26 avril prochain, ceci dans le cadre de la première session ordinaire de la commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives de l’année 2022. C’est à travers une lettre d’invitation signée du ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulayé Bio Tchané que les syndicalistes sont invités à la marina. Au cours de cette séance d’échange, il sera essentiellement question de la revalorisation des salaires et du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Annoncée depuis décembre 2021, la revalorisation des salaires des travailleurs reste un sujet préoccupant pour le corps syndical mais aussi pour les autorités gouvernementales. En effet, après leur séance avec la ministre du travail Adidjatou Mathys, les confédérations syndicales représentatives en l’occurrence la CSA-Bénin, la CGTB et la Cosi-Bénin ont été rassuré par la ministre que les travaux du comité mis en place pour étudier la revalorisation des salaires, sont presque achevés. Le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, invité sur la télévision nationale pour se prononcer sur la cherté de la vie, est venu confirmer cette affirmation et a également rappelé que le président veut « de grandes choses ». Cette décision d’aller à la rencontre des responsables syndicaux pourraient faire évoluer le processus. A en croire Noël Chadaré reçu dans l’émission café médias le mois dernier, le Smig pourrait passer de 40.000 francs à 60.000f selon la note qu’ils ont déposée auprès du président.