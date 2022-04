Retour des trésors royaux: Les femmes des marchés de Cotonou remercient Talon

Vue des femmes des marchés à l’exposition

Les femmes des marchés secondaires de la ville de Cotonou ont effectué le jeudi 7 mars 2022, une visite de l’exposition ‘’Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation ‘’. Une initiative du maire Luc Sètondji Atrokpo et de son équipe municipale qui a permis aux femmes de saisir cette opportunité offerte au public par le Chef de l’État, Patrice Talon pour admirer et contempler les œuvres de leurs ancêtres, restituées au Bénin par la France. Elles ont été conduites au palais de la présidence par une délégation de la municipalité de Cotonou. Après une visite guidée et bien commentée par les médiateurs culturels mobilisés par le gouvernement, les femmes des marchés secondaires de Cotonou sont toutes émerveillées et émues d’avoir côtoyé de très près, plus de trois ans d’histoire de leur pays. A cette occasion, elles ont adressé des messages de félicitations et de profonde gratitude au Chef de l’État le Président Patrice Talon pour le retour et l’exposition des œuvres. Elles ont également apprécié l’initiative prise par le maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo qui leur a facilité et organisé la visite.

Alban Tchalla