Candidature au poste de Secrétaire Général du Cames : Le Bénin soutien Christine Ouinsavi

Christine Ouinsavi, Professeur titulaire des Universités en Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles

Le Bénin compte bien se positionner au sommet du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur, à travers son ancien ministre Christine Ouinsavi. En route pour le Secrétariat Général du Cames, Christine Ouinsavi avance avec une candidature qui revalorise la femme africaine, galvanise la femme scientifique et rehausse l’institution panafricaine transuniversitaire. Professeur titulaire des Universités en Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles, elle a pour vision de travailler pour un Cames nouveau dont les universités et centres de recherches accompagnent véritablement le développement des Etats membres et la science dans le monde. Avec une vision clairvoyante des enjeux contemporains de l’enseignement supérieur et un programme proactif de mesures innovantes axées sur l’employabilité, la performance et l’adaptabilité de la formation universitaire et de la recherche scientifique en Afrique, Christine Ouinsavi s’offre comme une candidate providentielle pour l’arrimage des universités africaines au développement à court et à long terme de l’Afrique. Elle s’affiche donc comme la ressource humaine idéale, capable de répondre à la qualité et à l’excellence du Cames. Cette candidature qui est la capitalisation des expériences politiques et universitaires dans le système éducatif, mérite alors d’être accompagnée, soutenue et promue pour l’atteinte des objectifs doubles de l’excellence au sommet des institutions panafricaines et de la valorisation de la femme laborieuse en Afrique , dans le monde.

Rastel Dan