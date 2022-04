10ème circonscription électorale: Exploit politique à Savè, plusieurs ex-leaders FCBE se rallient au BR

Vue des militants présents à ce rendez-vous

L’exploit réalisé est inédit, selon plusieurs observateurs. La ville de Savè a été témoin d’un grand évènement ce dimanche 10 avril 2022. Des acteurs politiques et des militants qu’ils drainent, connus tous d’appartenance au parti FCBE jusque-là ont décidé de se rallier au Bloc Républicain. Dans leur lot, l’on cite également des manifestants ayant été arrêtés et jetés en prison avant d’être libérés dans le temps, auteurs des casses et autres troubles à l’ordre public dans la commune lors des législatives de 2019. Ils ont pris conscience aujourd’hui du tort qu’ils faisaient à Savè et s’engagent à travailler aux côtés des leaders Br de la localité en adhérant à ce parti qu’ils considèrent comme celui de l’avenir, des jeunes et des femmes, selon des sources proches des responsables et cadres du BR ayant pris part à la cérémonie de ce dimanche. La déclaration d’adhésion a été lue par Afouda Timothée, et remise au 1er responsable du cadre de concertation du Br, l’honorable Benoit Degla en présence de plusieurs membres dont l’honorable Ogouwalé, le Dg Deou Gilbert, le Dg AKPONA Paulin, le Maire de Glazoué Gilles Houndolo, le SAP/BR Dossoumou Eugène, Mme YABA Lucie Vice-présidente de l’OFR. L’autre grande nouvelle annoncée ce dimanche par l’ensemble des jeunes de Savè est la désignation du Chef de l’Etat Patrice Talon, désormais en sa qualité de citoyen d’honneur de Savè. Ils lui offrent un domaine privé de 2hectares pour ériger sa résidence.

Christian Tchanou