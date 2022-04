Législatives de janvier 2023 : Le MPL partage deux options du parti LNA

Expérience Tèbé, Président du parti MLP

Le président du Mouvement pour la libération du peuple (Mlp) Expérience Tèbé a tenu une séance d’échange au siège de son parti à Cotonou, ce mardi 05 avril avec le président du parti « La Nouvelle Alliance », Théophile Yarou.Changer « l’aspect sombre » de l’Assemblée Nationale à partir du 12 février 2023. C’est ce qui motive la participation du Mlp aux élections législatives de 2023. Ce parti, à en croire son président, est prêt pour aller à ce scrutin et représenter le peuple au sein de l’institution parlementaire. Pour lui, « les béninois veulent d’autres forces politiques à l’assemblée nationale en dehors des deux blocs politiques appartenant au chef de l’Etat. Ceci, pour ainsi bannir le mythe du parlement monocolore et restaurer la démocratie ». Pour ce faire, Expérience Tébé a partagé avec son hôte les deux options qui sont les siennes aujourd’hui. Soit le Mlp participe seul à cette compétition, soit il s’associe à d’autres forces politiques de l’opposition. « Pour les législatives de 2023, nous nous préparons ardemment pour y aller seul s’il le faut, mais nous sommes disposés et travaillons à la possibilité de nous unir pour progresser. Au MPL, Nous sommes ouverts et travaillons depuis toujours à la possibilité de nous unir », a expliqué Expérience Tèbé à Théophile Yarou. A le croire, le peuple béninois « veut d’autres forces politiques à l’Assemblée nationale et les forces politiques de l’opposition doivent laisser de côté leur égos afin de se donner la chance d’avoir au parlement, des députés capables de porter la voix des béninois. » Ce qui importe pour le président du Mlp, c’est que l’opposition soit représentée au sein de la neuvième législature pour s’opposer aux différentes décisions uniformes auxquelles les députés de la huitième législature ont habitué le peuple depuis bientôt quatre ans.