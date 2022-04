Semaine de l’énergie électrique 2022 : L’efficacité énergétique expliquée aux journalistes

Jean-Claude Houssou, Ministre de l’énergie

Les appareils électroménagers qui ne sont pas aux normes sont énergivores. C’est l’une des informations principales de la rencontre entre les cadres du ministère de l’énergie et les professionnels des médias, ce mardi 05 avril 2022 au Bénin Royal Hôtel de Cotonou. Devant une cinquantaine d’hommes et femmes des médias, le directeur adjoint de cabinet du ministère de l’énergie, le directeur général des ressources énergétiques, le conseiller technique chargé du suivi et de l’évaluation des performances des projets, l’assistant technique principal chargé des réformes et de l’évaluation du ministère ont pris le relai pour expliquer les défis actuels du secteur énergétique ainsi que les politiques mises en œuvre pour les relever. On retiendra ainsi que 10% des projets du programme d’actions du gouvernement 2021-2026 sont consacrés au secteur énergétique. Depuis 2018, les efforts du gouvernement ont permis de mettre fin au délestage, rappelle Raoufou Badarou, assistant technique principal du ministre de l’énergie. Le Bénin a atteint une autonomie énergétique de 70% et l’horizon 2023 nous permettra de dépasser ce seuil, malgré les contraintes financières que cela impose. Le problème, explique-t-il, c’est que tout est importé dans ce secteur, et parfois même les ressources humaines de qualité qui y coûtent aussi cher. Dans le même temps, le pouvoir d’achat des populations ne leur permet pas de s’abonner aux réseaux électriques existants, surtout en zone rurale. Mais alors, ceux qui s’abonnent ont trop souvent des équipements inadaptés. C’est dans ce sens que le directeur général des ressources énergétiques, Todéman Flinso Assan mettra un accent particulier sur les mesures que prend le ministère pour obliger désormais les importateurs à n’importer au Bénin que du matériel aux normes. Prenant le cas des lampes, il a souligné que certaines ampoules peuvent avoir une puissance inscrite de 5watts, alors que les tests réalisés montrent qu’elles ont en réalité 20 ou 25watts de puissance. Ainsi, une bonne partie des équipements électriques importés dans notre pays comportent ce type de défaut dont la conséquence directe est la multiplication par trois ou par quatre de la consommation électrique. Les consommateurs qui pour la plupart ne le savent pas, continuent d’accuser à tort la SBEE pour leur facture élevée. Aussi, a-t-il conseillé aux uns et aux autres d’amener leurs ampoules au niveau des stands installés dans le cadre de la semaine de l’énergie électrique pour contrôler leur puissance réelle. Aujourd’hui, les équipements régulièrement importés au Bénin doivent respecter des normes minimales de performance énergétique, a souligné le directeur général. De ce fait, pour acheter ses ampoules par exemple, il faut vérifier si elles portent une, deux ou trois étoiles. Deux ou trois étoiles signifient qu’elles respectent les normes. Ne pas s’assurer de cela, constitue une porte ouverte à des dépenses exagérées de consommation électrique, non pas du fait de la SBEE, mais à cause des équipements qui pompent le courant.