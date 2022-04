Iréné Agossa à la rentrée politique du parti: « RLC est résolument opposé à la gouvernance actuelle »

Iréné Agossa, président du parti RLC

Après l’obtention du récépissé définitif d’existence légale, le parti Restaurer la confiance (Rlc ) a officialisé son appartenance à l’opposition. C’était à l’occasion d’une rentrée politique le samedi 02 Avril 2022 à Djougou, que le président du parti, Iréné Josias Agossa a déclaré conformément aux dispositions de la loi 2019-N°45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’opposition en République du Bénin, leur appartenance à la classe politique de l’opposition. La rentrée politique à Djougou vient situer d’emblée le parti Restaurer La Confiance (Rlc) dans l’arène politique béninoise. Cet acte va couronner le long processus et le parcours qui ont permis d’obtenir l’obtention récépissé définitif de la création du parti Rlc. C’est pourquoi, le président du parti a saisi cette occasion pour saluer la mobilisation des militants et leur engagement sans faille. « Notre satisfaction est totale et légitime. Car l’obtention de notre récépissé définitif permet de faire deux ou trois clarifications majeures. D’abord, cela démontre que la création de Rlc, notre lutte, notre combat a pour socle la foi, c’est un acte de vision qui nécessite un engagement total et non une action ponctuelle d’aventuriers sans boussole. Notre parti Rlc est résolument opposé à la gouvernance actuellede notre pays », a-t-il dit. Iréné Agossa appelle les militants à s’engager pour l’atteinte de leur objectif qui est celui de gagner les élections législatives qui pointent à l’horizon. « Au Rlc, nous sommes des sociaux-libéraux et souverainistes convaincus pour qui, la culture des urnes pour la conquête du Pouvoir d’Etat est un principe sacro-saint. Forts de notre idéologie sociale-libérale qui a pour base le souverainisme, nous faisons de la défense de nos valeurs et celles de notre pays, un principe cardinal qui donne une place de choix au peuple dans la gestion du pays », a-t-il indiqué. Pour se faire, l’idéologie du parti, à le croire, sera mise en œuvre dans les différents secteurs et domaines politique, social, éducatif, économique, diplomatique, etc.

Alban Tchalla (Coll.)