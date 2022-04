Décès du Professeur Joseph Alexis Odunlami: Les derniers hommages de la communauté universitaire à l’illustre disparu

Les enseignants des universités honorent la mémoire du disparu

Enseignant au département de Sociologie-Anthropologie de l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur Joseph Alexis Amédée Odunlami est décédé le vendredi 13 mars 2022 des suites d’une courte maladie. A l’occasion de son inhumation, la communauté universitaire du Bénin a rendu un vibrant hommage à un bâtisseur des sciences de l’éducation. La cérémonie a eu lieu dans l’amphi Idriss Déby Itno de l’Uac en présence d’éminents enseignants, d’illustres personnalités dont anciens ministres et députés, amis, parents ainsi que des étudiants.

Spécialiste des sciences de l’éducation, le Professeur Odunlami n’a pas vécu inutilement. Très reconnu pour son souci du développement et de la revalorisation de la fonction enseignante, le regretté professeur quitte ses pairs avec le grade de Maître de conférences des universités du CAMES. Né le 30 Mars 1949 à Abomey, il a décroché son doctorat en sciences Humaines et de l’Éducation en 1993 en faisant ses recherches sur le travail productif à l’école et l’insertion professionnelle des apprentis dans la vie active au Bénin depuis 1960. Plus tard, il est devenu enseignant de l’université qui l’a formé. Avant son admission à la retraite, il a encadré plusieurs générations d’universitaires qui occupent aujourd’hui des postes de haut niveau tant au plan national qu’international. Animé d’un sentiment de chagrin après avoir appris la disparition de celui que son engagement en faveur de la recherche et de la science n’est plus à démontrer, le recteur honoraire, Maxime Da-Cruz, la Doyenne de la Fashs, Monique Ouassa Kouaro, les professeurs Tingbé Azalou, Dénis Amoussou Yéyé, Patrick Hinnou et Roch Hougnihin ont témoigné des valeurs de paix, de tolérance, de solidarité et de l’esprit du travail qui le caractérisent. Affable, sociable, serein et travailleur, il était un homme fort et indépendant au milieu de ses collègues. L’honorable Nassirou Arifari Bako, le secrétaire permanent de la commission de la francophonie au Bénin, Rodolphe Kpatchavi et biens d’autres ont honoré de leur présence à cette cérémonie. Plus qu’un simple enseignant, le Professeur Odunlami est une célébrité puisque la grandeur humaine qu’il incarnait a marqué son entourage. Ses expériences partagées resteront gravées à jamais dans les mémoires de ses collaborateurs. Attristé, l’ancien recteur Maxime Da-Cruz a retenu beaucoup de bonnes choses de l’illustre disparu. « C’est avec beaucoup de peine que je prends la parole. Le Professeur Odunlami avait le souci de bien faire tout ce qui lui incombe comme responsabilité. Il inspire respect. Surtout que le créateur l’accueil dans son royaume céleste », a-t-il dit. Dans son oraison funèbre, le Professeur Tingbé Azalou a rappelé l’ambiance qui caractérisait leur première année (1979-1980) de sociologie-anthropologie et de philosophie avec le défunt qui faisait partie de cette première promotion. Pragmatique de bienséance et de solidarité, il a joué un rôle important pour leur promotion. Le Professeur Tingbé Azalou a présenté ses condoléances à la famille éplorée et à tous les membres du cercle béninois de sociologie. La mort vient donc arracher un vaillant contributeur du monde de la recherche aux dires de Roch Aurélien Hougnihin, président en exercice de la SOBESA. Son prédécesseur feu Odunlami, l’un des fondateurs de la SOBESA et qui en a été d’ailleurs le premier président laisse un vide immense derrière lui. Il a exprimé sa grande consternation et au nom du bureau de la SOBESA présenté ses condoléances.

Un enseignant pacificateur et réformateur

Un véritable enseignant réformateur qui a su trouver le consensus pour dénouer bon nombre de situations au niveau du département de Sociologie-anthropologie, à en croire le chef adjoint dudit département, Patrick Hinnou. Il a fait son éloge avec une brillante présentation du parcours du défunt. « Le Professeur Odunlami fut un être singulier, doué d’un esprit diplomatique, il a su dénouer bon nombre de situations qui ne faisaient pas la fierté du département de Sociologie », a rappelé Roch Hougnihin, président de la SOBESA. Président de l’Ong « Groupe de Recherche en Education Coopérative et en Créativité Sociale » (GRECCS), l’enseignant a occupé plusieurs postes dans l’administration publique dont celui du Directeur National du Projet Bénino-Suisse d’octobre 1984 à septembre 1995. En 1998 en France, il a reçu sa première distinction internationale, le prix du « LE MOT D’OR ». Plus tard en 2004, il a été Lauréat de la médaille COMENIUS par l’UNESCO. L’enseignant chercheur de l’Université d’Abomey-Calavi a été fait Chevalier de l’ordre national du Bénin. Le Professeur Odunlami Joseph Alexis Amédée a à son actif plusieurs ouvrages, publiés sur plusieurs thématiques. Expert-Délégué en élaboration programmes de la coopération technique scientifique et culturelle, il a participé à l’étude sur la réouverture des internats au Bénin en 1982.. A titre d’exemple, en 1995, il a fait des recherches sur les coûts de l’apprentissage au Bénin (1995) Programme Campus. De 1996 et 1997, il a travaillé sur les outils pédagogiques pour la rénovation de l’apprentissage en Afrique noire et l’apprentissage et mode de transmission des savoirs au Bénin. Marié et père de famille, il souhaite que ses valeurs se matérialisent en sa mémoire. S’associant aux membres individuels, la Doyenne de la Fashs, Monique Ouassa Kouaro, a exprimé ses sincères condoléances les plus attristée à l’illustre enseignant qui a rejoint le père céleste à l’âge de 73 ans.

Alban Tchalla (Coll.)