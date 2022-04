Rentrée politique à Glazoué : Le parti LNA  comme «une alternative crédible à l’écoute du peuple béninois »

Vue partielle des participants

Quelques jours seulement après l’obtention du récépissé définitif certifiant son existence légale, le parti La Nouvelle Alliance (LNA) a effectué sa rentrée politique ce samedi dans la commune de Glazoué. Occasion pour le président Théophile Yarou et ses compagnons de clarifier à la face du monde l’idéologie social-libéralisme qu’ils défendent, ne se réclamant ainsi ni de l’opposition, ni de la mouvance, encore moins du centre. Ils disent être au-dessus de la mêlée et positionnent le parti LNA comme « une alternative crédible à l’écoute du peuple béninois ». Dans le discours de politique générale de ce parti prononcé à l’occasion par Théophile Yarou, on retient ces quelques mots forts : « Notre peuple veut la paix et la cohésion nationale ; Notre peuple veut la justice pour tous et condamne l’injustice sous toutes ses formes ; Notre peuple veut la liberté, notre peuple veut une démocratie pluraliste. Notre peuple réprouve toute tendance visant l’affrontement entre les filles et les fils de ce pays. La fraternité est sa devise. Notre peuple ne veut plus vivre dans la peur d’une justice au service des maîtres du moment ; Notre peuple veut l’accès équitable et harmonieux à la richesse nationale ; Notre jeunesse veut une éducation orientée vers l’auto-emploi et un emploi décent ; etc ». Les membres fondateurs disent s’inscrire dans ce prisme empirique fait d’observations et d’écoutes de toutes les couches sociales du Bénin. « Mes chers compatriotes, le Parti LNA a décidé de sortir des stéréotypes et des clichés traditionnels dans lesquels le colonisateur nous a encastré afin de nous détourner des réelles questions de développement de nos états. Le Parti s’évertuera à mieux identifier les déterminants de toutes les problématiques de développement de notre pays en vue de proposer des offres de solutions politiques les mieux adaptées plutôt que de s’inscrire de facto dans une guéguerre insensée qui nous éloigne des vraies questions. » a souligné Théophile Yarou. Il a aussi fait savoir dans son discours que les participants à la présente journée de réflexion dont le thème porte sur « Le Parti LNA, son positionnement stratégique dans l’espace politique nationale et ses défis face aux prochaines élections législatives au Bénin » ont librement mandaté les membres du Bureau Exécutif National à prendre tous les contacts nécessaires et de mener les négociations indispensables en vue d’assurer la participation du parti à l’élection législatives de janvier 2023.