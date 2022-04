Photo de famille au terme de l’inauguration de l’école

Annoncées il y a quelques jours, les infrastructures sociocommunautaires fruits de la fructueuse coopération entre l’Agence nationale des communes du Bénin (ANCB) et le Consul du Bénin à Naples, offrent déjà leurs services aux populations des communes du Bénin. La toute première qui fait déjà des heureux est l’école Falciano. Elle a été inaugurée le jeudi 31 mars 2022 à Pabegou, dans la commune de Copargo, en présence du Consul de la République du Bénin à Naples, Giuseppe Gambardella, des autorités communales et locales, du personnel enseignant, des élèves. Les travaux de construction de l’école composée d’un module de trois classes plus bureaux et magasins, sont financés par les Associations « Darefuturo » du Professeur Roberto Pennisi et « Un sogno per il Bénin » du Docteur Giuseppe Paladino. Elle représente la toute première école primaire publique dans le village de Pabegou dans la commune de Copargo qui fait déjà la fierté de ses habitants et du Maire de Copargo dont le 1er Adjoint Zakari Wiode, n’a pas manqué de remercier les donateurs. En procédant à l’inauguration du joyau, le Consul du Bénin à Naples Giuseppe Gambardella a particulièrement salué le dynamisme, le leadership et l’esprit de partage du président de l’ANCB Luc Sètondji Atrokpo qui a pesé de tout son poids pour que le projet soit une réalité. De leur côté, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs pour leur générosité avant de prendre l’engagement de bien entretenir l’infrastructure. A noter que d’autres infrastructures scolaires construites dans le cadre du même partenariat sont en attente d’être inaugurées dans d’autres communes du Bénin.

Rastel Dan