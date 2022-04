Réformes dans le secteur de la Décentralisation: Voici les noms des 77 Secrétaires Exécutifs tirés

( 26 femmes sur 77 SE)

La réforme de la décentralisation annoncée prévoit, entre autres, la suppression du poste de Secrétaire Général de commune au profit de celui de Secrétaire Exécutif. C’est pour répondre aux exigences de cette réforme que les 77 maires des communes du Bénin ont activement pris part au tirage au sort des Secrétaires Exécutifs, après les étapes précédentes du processus de recrutement enclenché depuis plus d’un mois. Les tirages ont eu lieu ce jeudi 31 mars 2022 au Palais des Congrès de Cotonou. Il y avait 403 potentiels candidats retenus au poste de Secrétaire Exécutif des communes. Sur les 77 obtenus après tirage, on dénombre 26 femmes et 51 hommes répartis comme suit: 2 femmes et 2 hommes dans les 4 communes à statut particulier (Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou), 6 femmes et 13 hommes dans les communes à statut intermédiaire puis, 18 femmes et 36 hommes dans les communes à statut ordinaire. Les deux femmes retenues qui devront désormais coordonner respectivement la gestion des budgets des mairies de Porto-Novo et d’Abomey-Calavi, ont pour noms Isabelle Aimée Essou, assistante en développement et relations publiques à KTO Télévision puis Floride Laourou, Cheffe d’entreprise. Il est important de noter que le Secrétaire Exécutif nommé entre dans ses fonctions dès ce vendredi 1er avril 2022 pour un mandat de six ans, conformément à la réforme. Il a pour rôle d’aider les maires à concrétiser leur volonté de contribuer au développement de leur commune. Le seul but de cette réforme, c’est le développement des communes et l’amélioration des conditions de vie des citoyens béninois où qu’ils se trouvent sur l’étendue du territoire national, selon le gouvernement Talon qui en est l’initiateur.

Rastel Dan