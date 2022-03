Amélioration du climat des affaires au Bénin: La CCI Bénin et la CCI de Cambodge signent une convention cadre

La CCI Bénin et la CCI de Cambodge signent une convention cadre

Le président de la Chambre d’Industrie et du Commerce du Bénin (CCI Bénin), Arnauld Akakpo, a signé, le dimanche 27 mars 2022, une convention cadre avec les responsables de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Cambodge. Ce partenariat a pour objectif de faire des missions d »affaires et des missions économiques pour développer la coopération entre leurs membres des deux chambres.

Mettre en place des mesures de facilitation et d’assistance mutuelle pour faciliter la mise en réseau des entreprises. C’est dans cette dynamique de coopération que la CCI Bénin a signé une convention cadre avec la CCI de Cambodge. La signature de cette convention intervient dans le cadre de la mission économique et commerciale organisée par l’organisation internationale de la francophonie pour la communauté des affaires francophones. La cérémonie s’est déroulée en présence de Louise Mushikiwabo, Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). En effet, le président de la CCI Bénin, Arnauld Akakpo de par ses ambitions d’élargir les horizons au secteur privé du Bénin avec sa délégation béninoise ont scellé ce partenariat. A noter que la signature du partenariat fait suite à l’accord signé le 24 mars 2022 avec la Chambre d’Industrie et du Commerce du Vietnam dans le cadre de la mission de l’OIF. Pour Ismene Ahamidé, Directeur général de ISMAST ENERGY SARL, la participation du Bénin à la mission économique et commerciale du Vietnam et du Cambodge a été un réel succès à travers la présence du président de la CCIB et sa participation effective à toutes les séances. « La Convention de partenariat qui vient d’être signé entre la CCI du Cambodge et celle du Bénin est un acte fort qui non seulement vient s’ajouter à celle du Vietnam, mais aussi et surtout officialiser, encourager et crédibiliser les relations d’affaires entre les deux pays », a-t-il dit avant de poursuivre pour nous entrepreneurs, c’est une très belle opportunité et des avancées positives pour l’élargissement de nos champs d’actions et nos possibilités de partenariats. Il profite de l’occasion pour saluer le dynamisme du directeur de la chambre régionale, monsieur Akadiri et la disponibilité du président Akakpo à répondre favorablement à tout ce qui contribue au développement des entreprises béninoises. « C’est une fierté pour nous d’avoir été les témoins de ces accomplissements », a-t-il ajouté.

Alban Tchalla (Coll.)