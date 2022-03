Réforme sur la perception de la TVA: « La facture normalisée n’a aucune incidence sur le prix de vente des produits », dixit Wilfried  Houngbédji 

Wilfried Léandre Houngbédji

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji s’est prononcé sur la nouvelle réforme de la perception de la TVA au Bénin. C’était lors de sa conférence de presse organisée conjointement avec la ministre de l’industrie et du commerce ce weekend pour expliquer l’avantage des mesures d’atténuation du gouvernement face à la hausse vertigineuse des prix sur le marché. Pour lui, l’augmentation des prix n’a aucun lien avec la politique de la réforme fiscale du gouvernement. Au contraire, le gouvernement à le croire, s’attache avec méthode à protéger les consommateurs de la surfacturation et réussir à collecter davantage des ressources pour être plus résilient sur le marché en étant confiant en ses capacités. Pour lui, ce n’est pas une augmentation de la taxe, mais plutôt la TVA que les gens ne déversaient pas qu’on leur demande de renverser désormais. « Chacun sait très bien que le commerçant lorsqu’il collecte le TVA, ce n’est pas son argent, c’est l’argent de l’Etat qu’il doit reverser. Mais par le passé, ils ont profité de la défaillance de l’Etat, de l’opacité parfois et même en collectant la TVA, cela restait dans les caisses des commerçants. Aujourd’hui, nous avons fait des réformes et nous en sommes arrivés à la formule des factures normalisées », a-t-il fait remarquer. L’avantage, poursuit-il, c’est que si vous percevez 500 FCFA de TVA à la minute près, les services des impôts savent que vous leur devez 500 FCFA. « Et vous devez le reverser. Ce n’était pas le cas hier. », souligne-t-il. Suivant ses propos, cet aspect explique la spéculation parce que beaucoup qui avaient pris l’habitude de garder la TVA qu’ils collectaient et se sont accoutumés au fait que c’est comme leur argent. « Ils ont vécu cela comme si on venait leur enlever quelque chose. Et pour éviter de perdre de facto, ils augmentent des prix indument. C’est tout si non la facture normalisée n’a aucune incidence sur le prix de vente des produits. D’ailleurs, la machine qui est achetée par les opérateurs, elle leur est remboursée par l’administration fiscale. Vous pouvez même ne pas acheter la machine et aller directement sur la plateforme. Vous inscrirez et quand vous faites une opération, vous vous connectez et vous générez une facture », a-t-il précisé. Il a déploré cette attitude d’abus et de spéculation injustifiée des commerçants et invité par la même occasion les consommateurs à aider l’administration à réussir ce challenge de la réforme fiscale pour que ces derniers ne profitent pas de cette crise mondiale pour faire vivre la misère aux populations.

Alban Tchalla