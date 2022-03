Célébration de la JIF au parti Moele-Benin: Jacques Ayadji témoigne son attachement à l’épanouissement de la femme

Les femmes amazones de Moele-Bénin s’engagent pour les prochaines élections

Le parti Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a célébré en différé la Journée internationale de la Femme (JIF) le samedi 26 mars 2022 à la salle des fêtes St Charbel à Cotonou. Cette célébration loin d’être une activité de réjouissance, a été une occasion pour les leaders de ce parti qui prône la femme et la jeunesse de réfléchir sur l’épanouissement de la femme en politique.

Venues de tous les arrondissements du Bénin, les femmes du parti Moele-Bénin se sont réunies à Cotonou pour célébrer la Journée internationale de la femme (JIF). Elles ont voulu différer l’événement loin de tout folklore pour la célébrer en vue de donner à la femme sa valeur surtout dans l’animation de la vie politique. L’activité a été marquée par plusieurs faits dont les manifestations ponctuées de nombreuses allocutions. Les communications allant du cadre nominatif de l’engagement des femmes politiques, des aspects statistiques de l’engagement de la femme en politique et de l’engagement politique de la femme sont animées par des femmes qui ont voulu outiller leurs camarades afin de renverser la tendance pour les prochaines joutes électorales. Dans son allocution, Clémentine Mitchodjehoun, directrice de l’école du parti et présidente du comité préparatoire de ladite manifestation a remercié tous ceux qui ont fait le déplacement surtout les femmes Amazones du parti qui ont parcouru de longues distances pour répondre présentes. Elle n’a pas manqué de remercier les hommes de Moele-Bénin qui sont de véritables partenaires dans l’épanouissement de la femme au sein du parti. « Cette activité est une première édition pour Moele-Benin », a-t-affirmé. Tout en rappelant les différentes étapes qui ont conduit au concept “2023 c’est maintenant”, la représentante des femmes Amazones de Moele-Bénin, Émilia Tingbe Azalou, a dit tout l’engagement des femmes à être présentes dans le starting-blocks pour les législatives prochaines. Elle n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance aux membres du parti pour les conditions favorables et incitatives qu’ils offrent aux femmes militantes pour leur épanouissement. L’honneur est revenu au président Jacques Ayadji de prononcer l’allocution d’ouverture. Dans un speech libre empreint de solennité, Jacques a dit combien de fois il est fier de ses femmes. « Vous montrez combien de fois à Moele-Bénin il y a de la qualité et de la compétence.», a-t-il souligné. A l’en croire, il y a pas de défis à relever au Bénin sans l’implication de la femme. « La femme incarne la paix. Arrangez- vous pour nous prendre le pouvoir», a- t-il lancé aux femmes Amazones. Léontine Idohou, Célestine Zanou et biens d’autres femmes ayant d’expérience dans la chose politique ont développé ces communications. Ces différents échanges ont permis aux femmes Amazones d’être mieux aguerries désormais pour aller davantage au front. Cette belle cérémonie était aussi empreinte de la bonne sonorité avec à la manette l’artiste Ignace Don Metok, artiste Comédien.

Alban Tchalla (Coll.)