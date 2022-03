Amical Bénin-Zambie 2-1: Les Ecureuils enchainent un deuxième succès

Les Écureuils du Bénin

Le Bénin et la Zambie depuis deux matchs, ne se sont plus imposés l’un à l’autre. Cette fois-ci, c’est fait. Les Ecureuils ont dominé les Chipolopolos. 2-1 est le score enregistré au terme de cette rencontre disputée à Antalya, le dimanche 27 mars 2022. Et pourtant, ce sont les Zambiens comme à leur habitude qui ont ouvert le score. Ceci, suite à une mauvaise transmission de Melvyn Doremus dont a profité l’ailier zambien, Kelvin Kampamba pour punir les Ecureuils du Bénin. On jouait la 23e minute. Mais, après avoir laissé passer ce temps de fébrilité observée, les hommes de Moussa Latoundji ont tout renversé avant la fin de la première mi-temps. D’attaques, Khaled Adénon et ses coéquipiers ont fait plier les Chipolopolos à la 35e minute. D’une frappe puissante des 20m, Cèbio Soukou a remis les pendules à l’heure. Les deux formations resteront sur ce score pour aller à la mi-temps. Au retour des vestiaires, elles se donnent coup pour coup. Sauf que l’organisation de part et d’autre, n’offrait pas de faille. Il a fallu attendre les derniers instants du match, pour voir l’attaquant de Fc Zurich frappé de nouveau. Déjà buteur contre le Libéria, Tosin Aiyegun va signer le deuxième but des Ecureuils à la 83e minute, son deuxième en autant de sélections. Ainsi, les poulains de Moussa Latoundji remportent le match. Soit leur deuxième succès en deux matchs. Puisqu’il faut le rappeler, contre le Libéria, ils avaient dominé largement par le score de 4 buts à 0.

Avec ces deux succès, les Ecureuils du Bénin, sur un petit nuage, aborderont confiant leur 3e match amical qui les opposera au Togo.