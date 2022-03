Situation de la presse au Bénin: Les acteurs réfléchissent sur la viabilité des médias numériques

Les panélistes autour de la table ronde

Les acteurs du monde des médias se sont réunis ce jeudi 25 mars 2022 dans l’amphi Houdégbé de l’Université d’Abomey-Calavi pour réfléchir sur l’amélioration des conditions d’exercice du métier du journalisme au Bénin. C’était à l’occasion de la publication du 5è Baromètre des Médias Africains Bénin 2021.

« La viabilité des médias numériques au Bénin ». C’est le thème qui a fait objet de discussion au cours du panel/débat organisé dans le cadre du lancement du 5è Baromètre des Médias Africains Bénin 2021. Animé par Vincent Agué, journaliste à l’Ortb, ce panel a permis aux acteurs réunis d’apprécier le niveau d’évolution des médias au Bénin, les insuffisances existent sur le plan juridique et le management des entreprises de presse. Autour de la table ronde de discussion, Pesce Hounyo, Manager de la télévision en ligne Reporter Bénin Monde ; Jean-Claude Dossa, Secrétaire général de l’Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB) ; Arnaud Deguénon, Directeur général de Bénin Web TV et Marius Dossou-Yovo, Expert en droit du Cyberespace, ancien Secrétaire général adjoint de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac). En présence des professionnels exerçant dans le domaine de la presse, des organisations faîtières de régulation des médias, des membres de la société civile, des étudiants en journalisme, ces derniers ont donné des perspectives en vue de l’éclosion des médias au Bénin. Convaincus que le secteur de la presse mérite d’être assaini pour donner à la profession ses lettres de noblesse, ils ont déploré les suspensions répétées des organes en ligne par la Haac. « La viabilité des médias numériques n’est pas du tout reluisante au Bénin, malgré que le numérique est un facteur de développement », a précisé Jean-Claude Dossa. Pour lui, l’Etat semble ne pas vouloir que ce domaine bénéficie de ces avantages. Il invite donc les dirigeants ainsi que les acteurs concernés à œuvrer pour trouver les différents mécanismes pour l’exercice aisé de cette profession au Bénin. Quant à Arnaud Deguénon, la presse en ligne est un domaine très rentable. Il a, en exposant les prouesses réalités par son site d’information depuis sa création, mis l’accent sur la qualité des contenus à poster. Mais, déplore-t-il, le processus de régulation des médias en ligne lancé par la Haac depuis 2018 et qui jusqu’aujourd’hui n’a pas connu son aboutissement. La diversité, l’indépendance et la durabilité de la presse sont entre autre les points sur lesquels, les panélistes ont insisté. C’est le cas par exemple de Reporter Bénin Monde, qui pour Pesce Hounyo, donne la primauté aux informations politiques. C’est delà dit-elle que ce média tire sa source de financement et continue à survivre. Occasion pour les étudiants en journalisme à l’Enstic de prendre connaissance et de poser des préoccupations. Le directeur de l’Enstic, Ferdinand Kpohoué a remercié et félicité la Fondation Friedrich Ebert Stiftung pour son implication dans cette activité. La mission pédagogique de ladite fondation est une occasion pour les étudiants aspirants au métier du journalisme de voir pour mieux prendre la relève. « Le souhait de l’Enstic est de maintenir une relation étroite ou incestueuse pour le bien-être des médias en Afrique et dans le monde », souligne-t-il. Notons que Baromètre des Médias Africains est un instrument d’analyse et d’évaluation de la situation des médias d’un pays, de plaidoyer et de lobbying pratique pour les réformes dans le secteur des médias. Il a été mis en place par la fondation Friedrich Ebert Stiftung et l’Institut des Médias d’Afrique Australe en 2004. Le Baromètre d’un pays a lieu tous les deux ans. De 2005 à ce jour, 31 pays africains ont déjà été évalués au moins une fois par le BMA. A cette occasion, le 5ème Baromètre des Médias Africains Bénin 2021 a été publié.

Alban Tchalla