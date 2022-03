Lancement de son double album: Charm’s PJ promet l’extase à ses mélomanes demain

Charles Adjibola Akpo alias Charm’s le Prince de Jésus

Après des prestations à grand succès en 2019, 2020 et 2021 couronnées de distinctions tant au plan national que régional, Charles Adjibola Akpo alias Charm’s le Prince de Jésus décide de s’offrir à ses fans à travers le lancement d’un coffret de deux albums. L’opus qui a pour nom Olà sera définitivement servi à ses fans ce samedi 25 mars 2022, à Abomey-Calavi. A en croire l’artiste musicien, Olà est un composé de deux albums : le premier de 6 titres et le second de 13 titres, qui plonge le public dans un cocktail de musique traditionnelle et moderne. Pour ce premier double coup, le jeune artiste des Collines entend faire parler Olà (la gloire), à travers des morceaux comme : Oyà, Fais bouger, Djigbézan et bien d’autres. Un véritable condensé de musique inspiré de la culture Idaacha, avec pour seul objectif de « promouvoir l’ère culturelle Idaacha à travers la musique ». Rendez-vous est pris pour un lancement en live de ce coffret. « La fête sera belle et nous promettons la rendre inoubliable », rassure Charm’s PJ qui recevra sur le podium, le soutien d’autres jeunes talents de la musique béninoise. Il faut noter que le jeune artiste Charm’s PJ s’inspire de l’amour et du vécu quotidien pour faire danser le public au rythme afro world. Il a été lauréat du prix de la révélation des Collines et remporté le second prix de la meilleure chanson de l’année au FESQ GV AWARD 2020 puis, nominé au Festival Wama au Niger, en 2021.

Rastel Dan