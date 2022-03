Coopération multilatérale: Une délégation de l’UE satisfaite des projets de développement réalisés

Les membres de la délégation de l’UE et quelques partenaires locaux

Les Chefs de coopération de la Délégation de l’Union européenne (UE), des Etats membres de l’UE (Allemagne, Belgique, France et Pays Bas) et des agences de coopération européennes (GIZ, ENABEL et AFD) au Bénin, entreprennent, du mercredi 23 au vendredi 25 mars 2022, une visite des projets financés par l’UE et ses Etats membres dans les départements de l’Ouémé, du Plateau, de l’Atlantique et du Zou.

Cette première visite à la rencontre des partenaires locaux s’inscrit dans le cadre de l’approche « Equipe Europe » lancée par l’UE en 2020 pour soutenir les pays partenaires dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et ses conséquences. Au-delà de la Covid-19, l’UE souhaite travailler de façon plus étroite avec ses Etats membres pour renforcer la coordination, la cohérence et la complémentarité des actions entre eux mais également avec les institutions financières comme la Banque Européenne d’Investissement, pour intensifier l’impact de la coopération européenne au développement et la contribution à la croissance économique durable et inclusive du Bénin. Au Bénin, l’objectif de l’approche « Equipe Europe » s’articule à travers 3 initiatives portant sur la « croissance durable et emploi des jeunes », « l’énergie verte » et « le port autonome de Cotonou ». Les projets visités concernent principalement l’insertion socio-professionnelle des jeunes, l’énergie verte, la production des foyers améliorés et le secteur agroalimentaire. Ils font partie des priorités du Gouvernement du Bénin contenues dans le Programme d’Actions du Gouvernement 2021-2026 et sont en lien avec celles de l’Union européenne à l’échelle globale (croissance durable et travail décent, gouvernance, paix et sécurité, inclusion sociale et développement humain, etc.) et celles de la nouvelle stratégie de programmation pluriannuelle 2021-2027 de l’Union européenne avec le Bénin (MIP 2021-2027). L’Union européenne et ses Etats membres réaffirment leur volonté de consolider leurs partenariats au Bénin et ainsi de continuer à accompagner le pays dans ses ambitions de modernisation de son économie de façon durable, de consolider la paix et la stabilité, notamment avec des interventions en réponse aux besoins essentiels des populations.

Rastel DAN