Célébration du Festival Mahi-Houindo du 25 au d 27 mars 2022, à Zagnanado: « Cette édition sera spéciale », promet Jean Gounongbé

Après plus de deux ans de stagnation, le festival Mahi-Houindo s’annonce en couleur. Cette décision de célébrer l’édition 2022 après celle de janvier 2020 à Savalou est une spéciale, selon le président de l’association Mahi-Houindo, Jean Gounongbé. Interrogé par Virgile Ahouansé sur Cristal News, il a donné la particularité de cette édition avant de révéler les artistes qui seront présents. Selon lui, cette fête qui s’annonce en région Mahi, est spéciale. « Cette édition sera spéciale et le fait qu’il a mis du temps, va attirer beaucoup de personnes », dit-il. A le croire, la différence sera au niveau du Mahi-Houindo. « On va professionnaliser notre organisation puisque l’association a déjà 25 ans », ajoute-t-il. Dans le fonctionnement des activités, il a précisé qu’il y aura deux particularités. « La première particularité est que les Mahis de la diaspora, les Mahis originaires du Togo viendront montrer l’art artistique Mahi du Togo. La deuxième particularité c’est que nous aurons un invité, malgré qu’il ne soit pas Mahi. Il s’agit de l’artiste Ricos-campos », a-t-il laissé entendre. Dans son intervention, le président de l’association a expliqué que 4 concerts marqueront cette édition : un concert à la mi-journée du vendredi, un second dans la nuit du vendredi, un troisième le samedi et un dernier dans la nuit du samedi au dimanche. Il est à rappeler que le festival Mahi-Houindo a connu une pause en raison de la pandémie de la Covid 19. À la faveur de la reprise des activités culturelles annoncées par le gouvernement, les organisateurs de l’événement annoncent à leur tour la tenue du festival du vendredi 25 au dimanche 27 mars 2022, dans la commune de Zagnanado.

Assise Agossa (Coll.)