9è Forum Mondial de l’Eau: Le maire Atrokpo et ses pairs à Dakar pour de grandes décisions

Le Maire Atrokpo au Forum mondial sur l’eau

La ville de Dakar au Sénégal abrite du 21 au 26 mars, le 9ème Forum mondial de l’Eau. Une rencontre internationale à laquelle prennent part des Maires béninois conduits par le président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo aux côtés d’autres décideurs mondiaux et des collectivités territoriales venues des quatre coins du globe. Cette rencontre internationale porte sur le thème : « La sécurité de l’eau pour la paix et le développement ». Une belle occasion pour Luc Atrokpo et ses pairs de trouver des solutions aux problèmes liés à la sécurité de l’eau en Afrique et dans le monde. Toujours à l’occasion de ces assises, le Président de l’ANCB Luc Sètondji Atrokpo, a participé le mercredi 23 mars 2022 à la Table ronde OCDE/CGLU-Afrique des maires africains pour la sécurité de l’eau. C’est une plate-forme qui vise à produire de nouvelles données et analyses, à partager les connaissances, l’expérience et les meilleures pratiques, et à développer la collaboration entre les maires pour renforcer la capacité des autorités locales à promouvoir la sécurité de l’eau en Afrique. Notons qu’en dehors du Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo, les Maires d’Avrankou Gabriel Ganhoutodé, de Houéyogbé Cyriaque Domingo, d’Athiémé Saturnin Dansou, de Comè Bernard Adanhokpe, de Pèrèrè Abdoulaye Alassane et de Lokossa Gervais Hounkpè, prennent également part à ce forum.

Rastel DAN