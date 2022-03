Soutien au pouvoir d’achat des consommateurs: Plus de 80 milliards de FCFA  débloqués pour alléger la cherté de  la vie

Réunis en Conseil des ministres ce mercredi 23 mars 2022, les membres du gouvernement ont pris de fortes mesures sociales pour soutenir le pouvoir d’achat des populations face à la flambée des prix des denrées sur le marché. C’est ainsi qu’il a été décidé d’un appui financier évalué à un coût de plus de 80 milliards de FCFA pour une période de trois mois. Cet appui va permettre aux consommateurs de procurer à moindre coût les produits tels que le riz, l’huile végétale, la farine de blé, le ciment et de certains produits pétroliers comme le gas-oil. De ce fait, le gouvernement entend construire un stock de gas-oil et maintenir son prix de cession à la pompe à 600 FCFA jusqu’au 30 juin 2022. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, plusieurs de ces produits importés sont exonérés de la TVA dans l’optique de garantir leur effectivité. L’objectif est de réduire les droits de douanes sur l’ensemble de ces produits et de baisser leurs prix de vente aux consommateurs. De façon spécifique, il est également décidé de la suspension de la mise en œuvre du réajustement des tarifs d’électricité jusqu’à la fin de l’année ainsi que le maintien des prix de sortie d’usine du ciment à leur niveau actuel jusqu’au 30 juin 2022. En effet, pour faire éviter les sorties frauduleuses des produits vivriers, le Conseil a décidé de renforcer les contrôles par les structures compétentes et de faire appliquer aux contrevenants la rigueur de la loi. Outre ces mesures destinées à soulager les populations dans l’approvisionnement des produits, l’Etat avait déjà, depuis le début de l’année en cours, renoncé partiellement à la TVA sur le riz importé ainsi qu’à toutes taxes sur le riz et les jus de fruits produits sans oublier qu’il subventionne les produits pétroliers pour environ 5 milliards de FCFA par mois. Il est également mis en œuvre depuis décembre 2021, un deuxième plan de soutien aux entreprises formelles et celles relevant du secteur informel qui consiste à leur répartir une enveloppe de 20 milliards de FCFA en guise de soutien face aux effets socioéconomiques de la crise sanitaire sus-indiquée. Par ailleurs, le Conseil a expliqué que cette tendance de la hausse des prix s’explique notamment par la reprise économique dans les pays développés en lien avec leur bonne couverture vaccinale contre la pandémie de la COVID-19, la demande de plus en plus croissante de la logistique pour le transport maritime des marchandises, le renchérissement des prix des produits pétroliers et la hausse du cours du dollar. De même, depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien, le phénomène s’est aggravé avec des répercussions de cette crise sur l’économie mondiale.

Alban Tchalla (Coll.)