Prochaines législatures : Lucie Sessinou invite les femmes à saisir l’opportunité des 30% 

La présidente des femmes élues conseillères au Bénin, Lucie Ablawa Sessinou

Au regard des réformes intervenues au plan politique et constitutionnel au Bénin, un quota de 30% est réservé aux femmes pour la prochaine législature. Sur un total de 109 députés, un minimum de 24 femmes est attendu au parlement au soir des législatives de janvier 2023. La présidente des femmes élues conseillères au Bénin, Lucie Ablawa Sessinou invite les à saisir cette opportunité, en commençant par militer dans les partis politiques.

Dans un entretien accordé à ‘’Régional News Tv’’, cette actrice politique, maire de la commune de Kétou encourage les femmes à se battre davantage pour être dans les postes de décision. Au sujet des législatives elle a indiqué que les partis politiques ont un grand rôle à jouer pour que les femmes y participent. « Toutes les grandes décisions viennent des partis politiques et les femmes ont quand même à jouer leur partition en ce sens qu’elles doivent se montrer comme des bonnes militantes dans ces partis, elles doivent aussi profiter pour accroitre leur connaissance au plan politique et essayer de se battre sur le terrain pour mériter l’attention des dirigeants », a-t-elle expliqué. A l’en croire, les femmes qui seront choisies, seront celles compétentes et capables de défendre l’intérêt des femmes au parlement. « On ne prendra pas femme pour femme, on prendra celles méritantes, des femmes compétentes, des femmes témoignant de bonne moralité, nous avons besoin des femmes capables de défendre l’intérêt des femmes et ceux du pays à l’assemblée nationale », a-t-elle laissé entendre. Elle a aussi précisé que ces femmes existent déjà au sein des partis politiques. « Nous ne sommes plus au point zéro et il y a déjà assez de femmes pas forcément avec de grands diplômes mais je sais qu’il y a des femmes moyennes qui ont une parfaite connaissance des affaires politiques et de la gestion de la cité », dira-t-elle. La Présidente des femmes élues conseillères au Bénin, Lucie Ablawa Sessinou a reconnu aussi que ce n’est pas toujours facile de s’exprimer en politique mais qu’il faut quand même avoir une vision et une passion. Elle exhorte celles qui ont des prérequis et qui ont une bonne moralité à commencer à militer dans des partis proches des localités où elles habitent en menant des actions de civisme qui peuvent attirer l’attention des populations sur elle. Apres avoir évoqué les deux missions principales d’un parlementaire, celle de la représentation et celle de contrôle de l’exécutif, le maire de Kétou a invité les femmes ainsi que les hommes à plus de communication dans les couples quand l’épouse s’engage pour la politique. « L’entrée des femmes en politique ne doit pas être une guerre entre l’homme et la femme. La femme doit beaucoup communiquer avec son époux et le convaincre en lui expliquant les raisons réelles pour lesquelles elle veut entrer en politique » a-t-elle insisté.

Assise Agossa