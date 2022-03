CONCOURS TREMPLIN STARTUP UEMOA: 03 chefs d’entreprises modernes primés par l’UEMOA

La commission de l’UEMOA, en partenariat avec la CCR-UEMOA et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin), a procédé à la remise de prix aux lauréats de la 2ème édition de l’initiative ‘’Tremplin Startup Uemoa’’. C’était dans la soirée de ce mardi 22 mars 2022 en présence de la représentante du Président CCI Bénin, du représentant du Président CCR-UEMOA, du représentant du résident Uemoa et du représentant de la ministre de l’industrie et du commerce.

Promouvoir l’entreprenariat moderne et innovant, identifier, récompenser et accompagner les startups championnes nationales et régionales. Tel est l’objectif de l’initiative «Tremplin Start-up» UEMOA, un concours sous régional qui se tient dans les huit Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Au terme de

cette compétition et après analyse et traitement des dossiers par des jurys compétents, trois lauréats sont sortis du lot et ont fait valoir leurs compétences dans le domaine de l’entreprenariat moderne. A l’occasion de la cérémonie, la vice-présidente de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin Christiane Tossou, après avoir salué le partenariat entre la CCRUEMOA, la CCI Bénin et l’UEMOA, a félicité les lauréats pour leurs efforts. «La compétitivité d’une économie se reconnait par le dynamisme de son secteur privé et par la qualité des acteurs économiques», a-t-elle indiqué. Pour elle, valoriser l’entreprenariat des jeunes est une bonne initiative et un pas vers le développement du secteur privé communautaire. Le

représentant du Président de la Chambre consulaire régionale de l’UEMOA Léonard Dossou a encore une fois montré l’importance de cette compétition sous régionale pour la promotion des entreprises. Il a invité les compétiteurs qui n’ont pas pu tirer leur épingle de jeu, à fournir plus d’effort. Léonard Dossou a invité les lauréats à garder le flambeau de cette excellence. «Chers lauréats, mon souhait est de voir des entreprises de plus en plus fortes, résolument engagées dans la recherche de l’excellence», a souhaité le représentant de Daouda Koulibaly. Pour Yaovi Batchassi, représentant résidant UEMOA au Bénin, l’objectif de ce partenariat entre les trois institutions est de promouvoir un entrepreunariat innovant et moderne au sein de l’Union. Il a exprimé sa gratitude pour cette collaboration avant de dévoiler le contexte dans lequel ce concours s’est déroulé. Quant au Directeur Adjoint du Cabinet du ministère de l’industrie et du commerce Ebo Sacramento, il a expliqué l’importance de cette initiative qui selon lui, entre dans la droite ligne de la politique nationale de développement du Bénin. «Je remercie la commission de l’Uemoa pour ce genre d’initiative que nous accompagnons et que nous encourageons. Je pense qu’en multipliant ce genre d’initiative, le PAG pourra accompagner les jeunes entrepreneurs hommes et femmes à devenir des champions nationaux voire internationaux », a laissé entendre le représentant de la ministre de l’industrie et du commerce.

Les lauréats par ordre de mérite ont reçu leurs trophées et des primes d’encouragement de 5 millions de franc CFA chacun. Les heureux du jour ont chacun exprimé leurs impressions à l’issue de cette cérémonie.