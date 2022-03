Mafia foncière à Abomey-calavi: Une cinquantaine de personnes écoutées par la BEF dans un dossier de plus de 200 ha

Depuis la semaine dernière, la Brigade économique et financière (BEF) a ouvert une enquête sur une affaire foncière qui défraie la chronique dans la commune d’Abomey-Calavi depuis près d’une dizaine d’années. Sur instruction du Chef de l’Etat sollicité par les populations, la police écoute en effet tous ceux qui ont été impliqués de près ou de loin dans ce dossier qui ressemble beaucoup à une falsification d’une décision de justice datant de 1970. Il s’agit du jugement 165 bis du 14 novembre 1970 portant sur un litige domanial dans la commune d’Abomey-Calavi. Pour les populations qui ont sollicité l’intervention du Chef de l’Etat, cette décision brandie par certains ayant-droits de Tchin Affodji, est un faux grossier utilisé par ceux-ci pour obtenir une autre décision du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi ordonnant le déguerpissement des occupants actuels du domaine. En fait de domaine, il s’agit d’une zone de 200 hectares environ allant de Tori Avamè à Hêvié jusqu’à Houèdo. Les pseudo-propriétaires se sont fait établir 24 titres fonciers à partir de cette décision qui s’inspire d’un document foncier douteux. Car, selon plusieurs témoins, la décision de 1970 a bien existé mais a déjà fait l’objet d’une exécution un an plus tard, depuis 1971 donc. Le document exhibé pour obtenir la décision du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi afin de spolier les populations de leurs biens, n’a pas été retrouvé au greffe de Cotonou, malgré toutes les fouilles. Ce qui suscite des interrogations sur son authenticité. C’est d’ailleurs pour cela que les populations concernées réunies en collectif, ont écrit une lettre ouverte au Chef de l’Etat en janvier 2019 pour appeler à son intervention. Malgré de nombreuses pressions, Patrice Talon a demandé qu’une enquête soit ouverte pour en savoir davantage sur les tenants et aboutissants de ce dossier. Ainsi, magistrats, géomètres, acquéreurs, greffiers et autres propriétaires, tous les concernés sont écoutés depuis la semaine dernière par la police. Sans conteste, c’est la plus grosse affaire foncière actuellement dans la commune d’Abomey-Calavi. Un ancien maire de la commune est même cité dans le dossier. Les jours à venir nous diront si les nouveaux éléments permettront de lever un coin de voile sur cette affaire qui ne fait que commencer.

Olivier Allocheme