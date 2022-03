Tournée citoyenne sur les usages du numérique au profit des jeunes: Dr Wenceslas Mahoussi explique les raisons de cette initiative

L’initiateur de ‘’BJ Digital Tour’’ et enseignant à l’UAC, Dr Wenceslas Mahoussi

L’initiateur de ‘’BJ Digital Tour’’ et enseignant à l’UAC, Dr Wenceslas Mahoussi, a fait un diagnostic de sa tournée citoyenne qui visait à sensibiliser les jeunes béninois sur les usages du numérique. C’était sur ‘‘Café Médias Plus’’, ce vendredi 18 mars 2022.

Sensibiliser mille jeunes scolaires ou non, de toutes catégories confondues sur les usages du numérique au Bénin. Tel est l’objectif fixé par Dr Wenceslas Mahoussi dans le cadre de sa tournée citoyenne sur le territoire béninois. Pendant la présentation de son projet, l’initiateur de ‘’BJ Digital Tour’’ a dévoilé les deux raisons fondamentales qui l’ont motivé à entamer une telle formation. Il s’agit de la raison objective et celle subjective. « Ce qui explique l’objectivité c’est de savoir si les gens ont conscience de l’outil qu’ils ont en main, de savoir le besoin qu’ils ont avec cet outil, comment ce besoin émerge et comment utiliser ce besoin pour en faire un usage bénéfique. La raison subjective est liée à moi-même, de ce que je suis, de ce que je peux apporter à la communauté. J’ai initié le BJ Digital Tour au service de la communauté », a-t-il expliqué. A le croire, la jeunesse n’est pas toujours sensibilisée sur les mésusages du numérique malgré que cela soit une question très sensible bien que, maintes dispositifs politiques, de plateformes officielles ont été mis en place par le gouvernement. Il n’a pas hésité à énumérer quelques inconvénients du numérique quand il est mal utilisé. Cette tournée en cours va permettre d’impacter un millier de jeune béninois qui sauront désormais les bons usages du numérique.

Pour lui, le menu de l’initiative ‘’BJ Digital Tour’’ est lié au numérique académique. « Les élèves ne savent pas faire de la recherche en ligne, ils ne savent pas qu’en allant au cyber pour faire des recherches ils se font du mal puisque ça peut dégénérer ou altérer leur psychologie et même leur façon de voir les choses donc je parle avec eux sur les questions d’hygiène numérique, la question de la protection des données personnelles et de la cyber-sécurité », a-t-il laissé entendre. Dans sa tournée, le Directeur adjoint de l’ENSTIC a déjà enregistré plus de trois cents jeunes dans les communes d’Abomey-Calavi, de Zakpota et autres. Dans ses explications, il a insisté sur la commune de Zakpota qui est dépourvu de centre informatique. A la fin de sa présentation, il a précisé que cette sensibilisation des jeunes n’a aucun lien avec la politique puisqu’il s’est engagé à servir la communauté. « Ma tournée est claire, précise et cadrée sur ce que j’apporte à ma communauté, je n’ai pas d’agenda politique » a-t-il clarifié.

Assise Agossa (Coll.)