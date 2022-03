Présidence de la République: Les professeurs des universités accueillis à l’exposition des trésors royaux

Les professeurs des Universités lors de la visite des œuvres

Les professeurs dirigeants des Universités Publiques du Bénin ont visité le vendredi 18 mars 2022, l’exposition ‘’Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la restitution à la révélation’’. La délégation de 91 universitaires est allée au palais de la Marina pour observer et admirer les 26 trésors royaux pillés par la France en 1892 et retournés au Bénin en novembre dernier. Elle est composée des recteurs et vice-recteurs, des doyens et vice-doyens, des directeurs d’établissements et chefs d’entités des quatre universités publiques du Bénin. Précisons que les 106 œuvres des 34 artistes contemporains du Bénin et de la diaspora sont à découvrir le long de cette exposition qui permet d’établir une connexion entre le passé et le présent des fils et filles du Bénin. Cette exposition actuellement en cours au palais de la Marina, prendra fin le 22 mai prochain.

Alban Tchalla (Coll.)