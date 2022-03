Ministère du cadre vie: De matériels et équipements remis à la police environnementale

Le DG ABE remettant un lot de matériels et d’équipement aux représentants d’une direction départementale

Dans la réussite de sa mission de suivi et du contrôle des normes en matière de l’environnement, l’Agence Béninoise de l’Environnement œuvre pour mettre ses structures décentralisées dans les meilleures conditions. C’est ainsi qu’elle a mobilisé et remis des matériels et équipements à la police environnementale. C’était à l’occasion d’une cérémonie tenue le vendredi 18 mars 2022, à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. Ces matériels et équipements, selon le Directeur général de l’agence béninoise de l’environnement (ABE), François Corneille Kèdowidé, vont aider à accroître les résultats déjà salutaires de la police environnementale sur toute l’étendue du territoire national. Cette action de l’ABE cadre avec le dit-on, « un homme-une mission-des moyens ». Puisque, rappelle le Directeur général, les inspecteurs pour la protection de l’environnement, des personnes et de la santé publique ont besoin de quoi travailler efficacement. C’est pourquoi nous avons jugé utile de mettre ces outils à disposition de toutes les directions départementales de la police environnementale», a expliqué le directeur avant de rappeler la composition de chaque lot transmis aux représentants de chaque direction départementale de la police environnementale. «C’est dans l’objectif de satisfaire en partie les besoins de la police environnementale en matériel de travail dans les 12 départements que l’agence que je dirige a inscrit dans son plan de travail annuel 2021 l’acquisition de matériels au profit de la police environnementale. La mise en œuvre de cette activité a permis d’acquérir sur fonds propres plusieurs équipements à savoir des ordinateurs portables, des GPS navigateurs, des sonomètres, des enregistreurs audios, des caméscopes, des chaussures de sécurité et des bouchons d’oreilles», a fait le directeur général, François Corneille Kèdowidé. Présidant la cérémonie de remise, le secrétaire général du ministère du cadre de vie, Constant Godjo, a rappelé le contexte ayant conduit à la mise en place de la police environnementale. «Il y a environ 26 ans que le corps de la police environnementale a été créé au Bénin par décret nº96-115 du 02 avril 1996, face aux nombreux problèmes environnementaux auxquels le Bénin était confronté et face aux exigences des populations, qui ont constitutionnellement droit à un environ sain, satisfaisant et durable», a souligné le Secrétaire général qui par la suite, a félicité ce corps pour les prouesses réalisées. Conscient que les matériels donnés ne mettent pas totalement le corps de police à l’abri du besoin, le SGM a promis mettre du sien pour que progressivement, le besoin soit complètement satisfait. Malgré cette promesse, le représentant des directeurs départementaux, le Dr Rosaire Attolou, de la direction départementale du cadre de vie Atlantique/Littoral, a tenu rappeler que leur structure manque surtout de moyens roulant qu’«il est important pour nous d’avoir pour plus d’efficacité dans notre mission». «Il serait donc intéressant que les autres agences du ministère du cadre de vie qui sollicitent nos services emboîtent les pas à l’ABE. Cela y va de la bonne marche de toutes secteurs en charge de la gestion de l’environnement», a-t-il déclaré après avoir, bien sûr, remercié comme il se doit les responsables de l’ABE ainsi que ceux du ministère du cadre de vie. Il a, pour finir, pris l’engagement au nom de ces collègues qu’une utilisation à bon escient sera faite des matériels et équipements reçus.

Anselme HOUENOUKPO