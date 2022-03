Législatives de 2023: Les militants BR de la 23ème circonscription électorale affûtent les armes

Le présidium lors du lancement des travaux du symposium

Les leaders du parti Bloc Républicain de la circonscription électorale se sont retrouvés le samedi 19 mars 2022 à la Maison du peuple de Djidja pour un atelier scientifique qui est un symposium sur le militantisme politique. Il vise à renforcer l’engagement des militants à la base en vue des législatives de 2023.

« Ensemble pour des victoires plus grandes dans la 23ème circonscription électorale ». Tel est l’engagement des leaders, militants et sympathisants du cheval blanc réunis pour le symposium sur le militantisme politique à Djidja. Au cours des travaux de ce symposium, il a été question du militantisme, du code d’éthique et de bonne conduite ainsi que du plan d’actions annuel budgétisé 2022 et la validation du rapport général. Plusieurs responsables et cadres du Bloc Républicain dont le ministre Hervé Hêhomey, les honorables Nazaire Sado et Dominique Atchahoué, les maires de Djidja et de Bohicon, les DG Judith Glidja et Armand Gansè, Armand Affossogbé, la consillère Elisabeth Agbossaga Djawad ont pris part à cette activité. En prenant la parole, le maire de Djidja, Dénis Glegbeto a rappelé les valeurs du Br ancrées dans les habitudes des leaders de cette circonscription électorale ayant œuvré pour des résultats qui font de la 23ème circonscription, la zone où le BR s’est le plus imposé au Bénin. « Notre défi a permis à notre parti de confirmer sa présence dans le département en prenant la tête de 5 communes sur les 9 communes et 4 députés sur les 8. C’est ensemble que nous avons gagné les batailles passées, c’est dans la solidarité encore que nous allons travailler pour les échéances à venir », a-t-il dit. Pour le Directeur général de la Sogema, Armand Gansè, la victoire sera totale en 2023. « En 2019, on a fait le huitième, en 2020, on a fait le tiers et en 2021, on a fait le quart, en 2023, on fera le plein », s’est-il réjoui avant de déclarer « nous allons boucler la boucle en 2023 ». Quant à l’honorable Nazaire Sado, il a reconnu les sacrifices des leaders de la 23ème me venus nombreux avant de faire comprendre que pour gagner les batailles à venir, il faut être ensemble. « Nous faisons tous les efforts qu’il faut pour hisser très haut notre parti le Bloc républicain », fait-il savoir. Au regard de ce qui est fait et se fait à travers le pays, nous avons l’obligation de soutenir le chef de l’État, et nous avons l’obligation de soutenir le Bloc Républicain, le ministre Hervé Hêhomey. Il a exhorté les Leaders à continuer dans cette dynamique pour le renforcement du parti dans la 23ème et au-delà. Selon lui, se dire la vérité est parfois nécessaire pour mieux avancer et surmonter les obstacles. Avant de lancer les travaux de cet atelier scientifique, le représentant du Secrétaire général national du Br, Assane Séibou a fait part de la joie de Abdoulaye Bio Tchané pour cette initiative et la mobilisation. Dans le message du Sgn, il a appelé les militants tout en exprimant leurs ambitions sans que à agir n’aient de répercussions sur le parti. Les communications, l’adoption du plan d’actions annuel budgétisé 2022 et le rapport général ont été les grands travaux de cette rencontre.

Alban Tchalla (Coll.)