Formation et emploi des jeunes : Les  étudiants de l’ENEAM à la découverte des opportunités d’emploi de Bénin Terminal

Un partenariat fructueux entre l’ENEAM et Bénin Terminal

Une délégation de Bénin Terminal, conduite par son Directeur général Yann Magarian, s’est rendue le vendredi 18 mars 2022 à l’École Nationale d’Économie Appliquée et de Management (ENEAM), en vue de présenter ses activités pour mieux faire connaître cette filiale de Bolloré Ports, aux étudiants et au personnel encadrant.

L’amphithéâtre de l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management était subitement devenu trop exigu pour contenir l’effectif des étudiants venus nombreux, écouter la délégation de Bénin Terminal. Pendant environ deux heures, des cadres de Bénin Terminal se sont relayés pour expliquer aux étudiants, les activités de Bolloré Transport & Logistics au Bénin en général et particulièrement celles de Bénin Terminal en charge de la manutention des conteneurs au port de Cotonou. Ils ont surtout indiqué les niches d’opportunités qui s’offrent aux étudiants dans la maîtrise des technologies liées aux métiers du transport, de la logistique et singulièrement de la manutention. « Cette rencontre vient à point nommé, car elle pourra faciliter notre insertion à Bénin Terminal, régler les problèmes de stage et surtout nous orienter sur les réelles demandes des entreprises de la dimension de Bénin Terminal, en lien avec notre formation », confie Amadou Kamal, ancien étudiant de l’ENEAM, qui vient d’être embauché à Bénin Terminal. Pour Yann Magarian, directeur général de Bénin Terminal, l’intérêt de ce partenariat est de rapprocher le monde étudiant et le monde professionnel. « Ce partenariat permet de nous faire connaître, de faire connaître Bolloré Transport & Logistics à travers ses activités dans le monde, et plus particulièrement au Bénin. Il est important que les étudiants béninois connaissent l’ensemble de nos activités. Nous avons également besoin de savoir ce qu’ils font, parce que dans quelques mois, dans quelques années, ils vont être demandeurs d’emploi pendant que nous serons pourvoyeurs d’emploi », soutient-il. Pour Albert N. Honlonkou, directeur de l’ENEAM, « ce partenariat est un bon signe car il offre aux étudiants la possibilité de confronter leurs connaissances académiques au milieu professionnel ». À travers ce partenariat, Bénin Terminal offre aux étudiants des possibilités de stages, de recrutement, et l’organisation de sessions de formations sur des thématiques liées à ses activités… Il faut noter que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entreprise-école signée entre Bénin Terminal et cet établissement d’élite béninoise de l’université d’Abomey-Calavi en charge de la formation de plus de 2000 étudiants.

À propos de Bolloré Transport & Logistics au Bénin

Grâce à 95 milliards de FCFA (145 millions d’euros) investis depuis 2013 par Bénin Terminal, le terminal à conteneurs du port de Cotonou est devenu un hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Nigéria. Acteur majeur de la chaîne logistique du pays, Bénin Terminal emploie 419 Béninois et développe une politique de sous-traitance qui permet de générer un millier d’emplois indirects. Bénin Terminal mène également des actions pour les populations en partenariat avec des ONGs, par exemple le soutien à la scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’appui à l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.

Rastel DAN