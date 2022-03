Développement du Football féminin: La Fédération octroie des subventions et de matériels aux clubs

La présidente de la commission football féminin, Chantal Ahyi remettant un chèque aux responsables de Dynamique Fc

Le bureau exécutif de la Fédération Béninoise de Football que préside Mathurin de Chacus vient de prouver une fois encore sa volonté de voir le football féminin rayonner au Bénin. En effet, le samedi 19 mars 2022, l’instance qui œuvre déjà pour la tenue du championnat de football féminin a reçu les promoteurs des différentes équipes qui y prennent part aux championnats de football (D1 et 2) au Freedom Palace hôtel de Porto Novo. A ce rendez-vous présidé par Mathurin de Chacus, de moyens financiers ainsi que des matériels ont été remis aux responsables desdits clubs afin de leur permettre de disposer du minimum pour tenir le championnat. «Cela fait plusieurs mois que les choses ont changé. Aujourd’hui, nous venons vous marquer notre disponibilité totale à vous accompagner», a d’abord promis le président avant d’annoncer aux promoteurs le but de la rencontre. Il a ensuite informé que «par cet acte, la fédération veut faire confiance aux promoteurs» qui travaillent déjà pour développer le football féminin. «Vous comprenez que nous voulons un révolution au niveau de notre football féminin pour que notre pays soit bien représenté à l’international», a déclaré le président qui n’a pas manqué d’inviter les promoteurs à plus de sérieux et de rigueur dans le travail. Prenant la parole au nom des promoteurs des clubs de Ligue 1, Quentin Didavi a laissé entendre que c’est la première fois qu’un comité exécutif de la FBF accorde autant de crédit à cette catégorie. «C’est un sentiment de joie qui nous anime. Ce comité exécutif est celui qui a vraiment pris à cœur le problème de football féminin. La preuve, nous avons eu des équipes nationales qui ont participé à des compétitions internationales dans toutes les catégories», a-t-il souligné tout en souhaitant que cette prise en compte se pérennise «afin que le Bénin puisse avoir des équipes qui pourront se qualifier aux compétitions de la CAF et de la FIFA». Lisette Koulèmi, représentant les clubs de Ligue 2, a remercié le comité exécutif puis promis que les fonds ainsi que les matériels à eux remis seront utilisés à bon escient. A souligner qu’ils sont au total 18 clubs en Ligue 1 et que chacun a reçu un chèque de 3millions FCFA plus 18 ballons dont 8 de taille 4, 5 de taille 5 et 5 de taille 5 pro. Au niveau des 18 clubs de Ligue 2, le montant reçu par club est de 2 millions FCFA et 15 ballons dont 5 de taille 4, 5 de taille 5 et 5 de taille 5 pro.