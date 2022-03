Décès du professeur Joseph Alexis Amédée: La communauté universitaire pleure un valeureux enseignant  

Professeur Joseph Alexis Amédée

Le professeur Joseph Alexis Amédée Odunlami n’est plus. Il est décédé dans la nuit du jeudi au vendredi 13 mars 2022. Ayant appris la disparition de cet enseignant de l’Université d’Abomey-Calavi, le bureau exécutif national de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA ) à travers un communiqué en date du vendredi 13 et signé de son président, le professeur Roch Houngnihin, a exprimé sa grande consternation et sa douleur intense. Pour compatir à la douleur des collègues, amis et proches de l’illustre disparu et de la communauté scientifique béninoise, le bureau exécutif national de la SoBeSA, peut-on lire dans le communiqué, s’associe aux membres individuels pour présenter ses sincères condoléances les plus attristée. Président honoraire de la SoBeSA), le professeur Odunlami Joseph Alexis Amédée, né le 30 Mars 1949 à Abomey, rejoint, à 73 ans, le père céleste des suites d’une maladie. Maître de conférences des universités du CAMES, le regretté professeur de l’Université d’Abomey-calavi quitte ses pairs qu’il a marqués par d’intenses souvenirs. Titulaire depuis 1993 d’un doctorat en sciences Humaines, Sciences de l’Éducation qu’il a décroché suite à ses recherches sur le travail productif à l’école et l’insertion professionnelle des apprentis dans la vie active au Bénin depuis 1960, Odunlami Joseph Alexis Amédée a servi la même université qui l’a formé, encadrant ainsi plusieurs générations d’universitaires avant de faire valoir ses droits à une pension de retraite. Président de l’ONG « Groupe de Recherche en Education Coopérative et en Créativité Sociale » (GRECCS), l’enseignant a occupé plusieurs postes dans l’administration publique dont celui du Directeur National du Projet Bénino-Suisse d’octobre 1984 à septembre 1995. En 1998 en France, il a reçu sa première distinction internationale, le prix du « LE MOT D’OR ». Plus tard en 2004, il a été Lauréat de la médaille COMENIUS par l’UNESCO. L’enseignant chercheur de l’université d’Abomey-calavi a été Fait Chevalier de l’ordre national du Bénin. Le professeur Odunlami Joseph Alexis Amédée a à son actif plusieurs ouvrages, publiés sur plusieurs thématiques. Expert-Délégué en élaboration programmes de la coopération technique scientifique et culturelle, il a participé à l’étude sur la réouverture des internats au Bénin en 1982. Enseignant véritablement soucieux du développement de l’enseignement, il a orienté ses recherches sur la revalorisation de la fonction enseignante. A titre d’exemple, en 1995, il a fait des recherches sur les coûts de l’apprentissage au Bénin (1995) Programme Campus. De 1996 et 1997, il a travaillé sur les outils pédagogiques pour la rénovation de l’apprentissage en Afrique noire et l’apprentissage et mode de transmission des savoirs au Bénin. Marié et père de famille, le décès du professeur Odunlami Joseph Alexis Amédée attriste la communauté universitaire d’Abomey-Calavi. Le départ du regretté professeur laisse ses collègues dans une tristesse qui leur rappelle d’intenses souvenirs et surtout une pluie d’hommages dont voici quelques-uns.

Quelques témoignages suite au décès du professeur

Communiqué de la SoBeSA

Chers collègues,

Chers amis,

C’est avec une grande consternation et une douleur intense que nous vous annonçons le décès du professeur Amédée Joseph Odounlami, président honoraire de la de la Société Béninoise de Sociologie et d’Anthropologie (SoBeSA).

Le décès est survenu dans la nuit d’hier à aujourd’hui, autour de minuit.

Le Bureau exécutif de la SoBeSA s’associe aux membres individuels pour exprimer à la famille éplorée et à toute la communauté scientifique béninoise, ses condoléances les plus attristées.

Fait à Cotonou, le 13 mars 2022

Pour le Bureau Exécutif National, professeur Roch Hounghihin, président

« Quelle nouvelle attristante et abasourdissante ! »

« L’information circule depuis ce matin, la mort du collègue Amédée. Vraiment difficile de penser et d’accepter que le Professeur Odunlami Amédée soit déjà retourné dans le monde des esprits ! Quelle nouvelle attristante et abasourdissante ! Pourtant, son état de santé s’améliorait déjà ! La vie réserve de surprise ! Que l’âme de notre illustre collègue repose en paix. Condoléances à nous tous, de la première promotion, 1975/76-1980/81, d’étudiants du département de philosophie- sociologie-psychologie, (FLASH, UNB), de toutes les promotions du département de sociologie-anthropologie_(FASHS, UAC) et de tous les membres du Cercle Béninois des Sociologues, Anthropologues et Ethnologues ( CBSAE), du CBSA et de la SOBESA. Que les valeurs de paix, d’harmonie, d’entente et de solidarité qu’il a cultivées et incarnées de tout temps au sein de nos diverses communautés se matérialisent davantage en sa mémoire. Condoléances à la famille biologique. Repos éternel à son âme. »

Professeur Albert Tingbé Azalou

« C’est un grand témoin de l’histoire de notre département »

« On le savait déjà très malade ces derniers mois. Mais on gardait encore l’espoir. Dieu en a décidé autrement. Le Prof Amédée ODOUNLAMI s’en est allé. Cette disparition est une énorme perte pour le DS-A qu’il a servi jusqu’à la dernière minute. C’est un grand témoin de l’histoire de notre département qui s’en est allé ainsi. Mes pensées vont à l’endroit de sa famille, de ses proches et de tous les sociologues et anthropologues. Courage et union de prières pour le repos de son âme. »

Dr(MC) Azizou CHABI Imorou, Chef du département de sociologie anthropologie

Alban Tchalla (Coll.)