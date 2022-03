Pour son accompagnement aux entreprises béninoises: La CCI Bénin distinguée au World Cooperation Industries Forum

La CCI Bénin distinguée au WCI Forum

La 6ème édition du World Cooperation Industries Forum ou encore Forum International des Affaires et de Coopération, dénommé WCI Forum s’est tenue du mercredi 16 au jeudi 17 mars dernier à Ankara, en Turquie. C’est une rencontre internationale qui a réuni plusieurs participants composés d’institutions, de chambres de commerce, de ministères, de chefs d’entreprises, d’associations et groupement, d’ambassades, de journalistes, et de médias, dans le but d’initier des rencontres entre fabricants et industriels, présidents directeur généraux, et directeurs de vente avec les représentants du marché turc. La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) présente, a fait flotter l’étendard du drapeau national à ce forum international. Au démarrage des travaux, la CCI Bénin a été distinguée pour ses nombreux services réalisés au profit des entreprises béninoises. Un laurier qui vient témoigner des fruits des réformes entreprises par la Chambre pour la promotion des entreprises béninoises ainsi que leur représentativité sur le plan national, régional et international. Il faut noter que le WCI Forum offre aux Chefs d’entreprises une mise en relation avec les entreprises exerçant dans divers domaines économiques notamment le textile, la construction, l’agro-industrie et les équipements médicaux.

Rastel DAN