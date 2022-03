Campagne de vaccination contre la Covid-19: Les étudiants de HECM sensibilisés

Le présidium lors de la campagne de vaccination contre la Covid-19

Les étudiants de la Haute école de commerce et de management (HECM) ont pris part le mercredi 15 mars 2022, à une séance de sensibilisation sur l’importance de la vaccination contre la pandémie du Coronavirus. Une séance qui entre dans le cadre de la sensibilisation et de mobilisation des étudiants des Universités publiques et privées du Bénin autour de la vaccination contre la Covid-19.

Mobiliser toutes les couches autour de la campagne accélérée de vaccination contre la Covid-19, initiée par le Gouvernement pour protéger les populations des affres de cette pandémie. Tel a été l’objectif de cette séance de sensibilisation à l’endroit des étudiants de la Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM). Au cours de la séance, la représentante des étudiants, Skarlène da Matha a fait savoir que cette rencontre permettra de mettre fin aux polémiques et d’élucider les préjugés liés à la fiabilité et à l’efficacité des vaccins. Le président fondateur de l’Université, l’honorable Aké Natondé a, à son tour, salué la pertinence de la rencontre et a confirmé l’efficacité des vaccins tout en invitant les étudiants à ne point céder à la peur, mais à se faire vacciner pour se protéger contre la Covid-19. « Chers étudiants, nous sommes venus pour vous outiller afin que vous soyez nos ambassadeurs pour déconstruire les rumeurs. La vaccination est un moyen sûr et efficace pour lutter contre la Covid-19 », a laissé entendre Fidélia Hinson, Coordonnatrice des projets REDISSE – PPRC. La représentante du Directeur général de l’ANSSP, Dr Anita Wadagni a dans son discours d’ouverture, rassuré les étudiants de l’efficacité des vaccins administrés au peuple béninois. « Rassurez-vous, chers étudiants, les vaccins utilisés au Bénin sont sûrs et efficaces. Je vous invite à un engagement personnel afin de mobiliser vos camarades, vos parents et amis et toute la communauté à se faire vacciner » a-t-elle déclaré. Des explications ont été données afin de démontrer aux participants l’importance de la vaccination et le rôle des étudiants dans la réussite de cette campagne. Ces derniers, convaincus ont pris la résolution d’être des ambassadeurs de la bonne nouvelle.

Assise Agossa (Coll.)