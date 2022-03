Affichage et collecte d’informations complémentaires: Électeurs et retardataires Ravip attendus dans les arrondissements

Le Gestionnaire mandataire de l’Anip, Cyrille Gougbedji

Le Gestionnaire mandataire de l’Anip Cyrille Gougbedji a annoncé le lancement d’une opération d’affichage et de collecte d’informations complémentaires sur toute l’étendue du territoire national. C’était ce mercredi 16 mars 2022 au siège de l’institution lors d’un point de presse relatif à l’affichage de la liste des personnes devant régulariser leur situation pour être sur la LEI.

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) lance une opération d’affichage et de collecte d’informations complémentaires qui se déroulera du 17 mars au 16 Avril 2022 sur toute l’étendue du territoire national. A croire Cyrille Gougbedji, les citoyens figurant au Registre National des Personnes Physiques (RNPP) issu du Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP) sont invités à se rapprocher des postes de collectes installés dans les différents arrondissements pour fournir des informations personnelles indispensables. Les citoyens béninois concernés par la LEI, selon lui, doivent avoir l’âge de voter ou pouvant l’avoir au plus tard le 8 janvier 2023 et qui ont fait le Ravip, mais n’avaient pas la carte Lépi. « On peut avoir fait le Ravip sans avoir jamais participé à une opération électorale. Il manquerait certaines informations à fournir pour avoir une bonne adresse électorale. C’est ceux-là qui sont concernés par l’opération du 17 mars au 16 Avril 2022. En terme plus clair, si je suis au Ravip et que je n’ai jamais pris part au processus électoral, je vais consulter la liste affichée. Cela me permettra non seulement de connaitre mon centre et mon poste de vote, mais d’apporter des modifications sur le centre ou poste où je souhaite voter, sur l’âge de vote », a-t-il expliqué.

Il a aussi montré le processus à suivre pour figurer sur la Liste Électorale Informatisée (LEI). « Si je suis béninois (e) ayant l’âge de voter, et je n’avais jamais fait la LEPI mais j’ai fait le RAVIP, je suis concerné (e) par la liste que l’ANIP affiche dans la période du 17 mars au 16 Avril 2022. Je dois me rendre alors dans le village ou le quartier dans lequel j’ai fait le RAVIP pour consulter la liste. Si je trouve mon nom, je me rends au siège de l’arrondissement pour compléter mes informations, afin de figurer sur la Liste Électorale Informatisée (LEI) ». A croire ses propos, aucun citoyen ne peut figurer sur la Liste Électorale Informatisée (LEI) sans RAVIP. Pour y figurer, le Gestionnaire mandataire de l’Anip précise que le citoyen concerné doit se rendre à l’arrondissement où se trouvent les agents recenseurs pour se faire enrôler au RAVIP et indiquer son centre de vote.

Il a également souligné que cette opération d’affichage et de régularisation ne concerne pas tous les citoyens béninois, vu que ce n’est pas encore la Liste Électorale Informatisée (LEI) définitive. « Les citoyens ayant participé aux derniers processus électoraux dans notre pays ne sont pas concernés par cette opération d’affichage et de régularisation qui se déroulera du 17 mars au 16 Avril 2022 » a-t-il laissé entendre. A l’en croire, un autre affichage est prévu pour ceux-ci. Il s’agit de la Liste électorale informatisée provisoire qui sera affichée d’ici 3 mois et qui concernera toute la population électorale pour le scrutin du 8 janvier 2023. Le Gestionnaire mandataire de l’Anip n’a pas hésité à avertir les « citoyens perfides » qui vont montrer de faux récépissés Ravip. « Aux indélicats, le traitement sera sévère. Ils seront obligés de se faire enrôler au Ravip pour figurer sur la liste électorale informatisée. Le Registre National des Personnes Physiques (RNPP) est une matière très sérieuse. Il n’y a pas à tricher avec cela. En définitive, si quelqu’un ne fait pas le Ravip, il n’est pas électeur » a-t-il déclaré.

Assise Agossa