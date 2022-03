Retour à l’ancienne grille tarifaire: Le régime Talon sauve les clients de MTN d’une supercherie

La promptitude du gouvernement à stopper une augmentation subite de 5 % des frais de transfert sur le réseau Momo Mtn est à saluer. Il n’en fallait pas mieux face au tollé général suscité ces derniers jours par cette décision du Groupe Mtn dans un contexte déjà tendu de flambée incessante des prix sur le marché. Un gouvernement responsable, garant du bien-être social de son peuple ne peut qu’agir ainsi. D’aucuns pourraient minimiser ces 5% qui s’ajoutent aux frais de transfert habituels de 100F, mais c’est ignorer la masse de fonds que les béninois font transiter par le réseau Mtn au quotidien. En tentant de justifier sa décision par les implications du nouveau code général des impôts qui l’auraient obligé à ajouter les 5% supplémentaires aux commissions perçues par le Groupe, Mtn a fait une mauvaise interprétation. Le gouvernement, à travers le ministère des finances lui a clairement fait savoir lors d’une séance tenue en fin de la semaine écoulée. C’était injuste d’opérer ainsi sans tenir compte du contexte socio-économique actuel et de son monopole aujourd’hui sur le marché des GSM au Bénin pour soumettre ses abonnés et clients divers à une telle dictature des frais. Le Groupe Mtn doit avoir lui-même constaté le mépris causé par sa décision et a eu l’intelligence rapide de vite la rapporter. S’il a rassuré depuis hier que les frais de transferts perçus seront remboursés aux clients, il ne devrait pas perdre de vue tous les divers autres désagréments et préjudices créés par une telle décision, non seulement pour lui-même en terme de de la qualité de ses offres mais aussi envers l’Etat béninois qui lui a accordé l’agrément.



Christian Tchanou