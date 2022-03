Ordination épiscopale : Mgr Bernard Toha confère  ses premiers ordres sacrés en avril

Son Excellence Mgr Bernard de Clairvaux TOHA, deuxième évêque de Djougou

Le deuxième évêque de Djougou, Son Excellence Mgr Bernard de Clairvaux TOHA recevra l’ordination épiscopale le samedi 2 avril 2022 à l’évêché de Djougou après avoir été nommé à cette fonction le 12 février 2022. Avant de célébrer le dimanche 3 avril 2022 sa première messe dans sa cathédrale, l’évêque fera une tournée générale dans la ville de Parakou et de Djougou.

En provenance de Rome, l’évêque Bernard de Clairvaux TOHA a été accueilli ce lundi 14 mars 2022 à l’aéroport international Bernardin Cardinal GANTIN de Cadjèhoun. Son arrivée a été marquée surplace par la salutation des évêques de la conférence épiscopale, de la délégation du diocèse de Djougou, des membres de la famille TOHA au son des chants et danses de la chorale Hanyé.

L’évêque va honorer de sa présence dans la ville de Parakou le samedi 19 mars 2022 où une cérémonie d’accueil à la hauteur de la paroisse Saint François de Sales sera faite en son honneur. Il va recevoir également les salutations des pensionnaires de Oasis d’amour avec des chants et danses de la chorale. Son arrivée au carrefour de la mairie de Djougou sera marquée par les salutations des autorités de la ville et des allocutions dont celle du maire de la ville de Djougou, Dr Malik GOMINA. Le deuxième évêque de Djougou , Son Excellence Mgr Bernard TOHA donnera aussi une bénédiction sur la ville et sur tout le département de la Donga avant son départ pour la cathédrale. La cérémonie d’accueil prendra fin dans la soirée de ce même mercredi 30 mars par le recueillement du nouvel évêque dans sa cathédrale et sa prosternation devant la tombe de Mgr Paul Vieira.

Le samedi 2 avril 2022 à 10h va se tenir l’ordination épiscopale de Mgr Bernard Toha à l’évêché de Djougou à travers une grande messe qui sera célébrée par Mgr Pascal N’KOUE.

Assise Agossa