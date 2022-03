Décision des promoteurs et exploitants de boulangeries: La baguette du pain salé désormais à 150FCFA

Les consommateurs du pain au Bénin doivent débourser la somme habituelle plus 25f Cfa. Ainsi en a décidé l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries des départements de l’Atlantique et du Littoral (APEB/Atl-Lit) et celle des Départements de l’Ouémé et du Plateau (APEBDOP). En effet, les membres de ladite association réunis en assemblée générale extraordinaire conjointe le mardi 15 mars 2022, n’ont mieux trouvé que procéder à l’augmentation du prix de ce produit très apprécié au Bénin comme ailleurs. Et c’est dès ce mercredi 16 mars 2022 que cette décision qu’ils ont prise entre en vigueur. Le pain sera désormais vendu à « cent trente cinq francs (135f CFA) en gros et à cent cinquante francs (150f CFA) en détail contrairement aux anciens prix qui étaient de 110 f cfa et 125F cfa conformément à l’arrêté en 052/MIC/DC/SGM/DGCI/DPCI du 16 Septembre 2008. A cet effet, les Bureaux Exécutifs des deux associations appellent tous les promoteurs et exploitants de boulangeries des quatre départements «au strict respect de cette décision pour le bien être de la corporation en attendant un nouvel arrêté fixant le prix du pain en République du Bénin», peut-on lire dans la note de service No 2022/001/APEB/Atl-Lit/APEBDOP/SG du 15/03/2022 et signée des présidents ainsi que les secrétaires généraux des deux associations.

Anselme HOUENOUKPO